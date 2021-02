Más del juego ilegal

La Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos ordenó ayer cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con el ex piloto de Fórmula 1 y ex concejal Oscar Larrauri y del empresario Gustavo R., en busca de documentación, en el marco de la causa que investiga juego ilegal. Se trata de una tercera etapa de la investigación de juego clandestino, que ya tiene presos a los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad por diferentes delitos en el marco del cobro de coimas al capitalista de juego Leonardo Peiti, "enfocada en la situación patrimonial de los implicados y sus actividades comerciales", se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación. Y mencionaron que las personas allanadas tenían vínculos con Peiti.

Los procedimientos desplegados durante la mañana de ayer estuvieron a cargo del Organismo de Investigación y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y tuvieron que ver con la búsqueda de documentación en relación a conexiones con las personas ya imputadas en la causa. Desde el MPA aclararon que que no hay órdenes de detención.

Los lugares donde se desarrollaron los operativos, en el expediente que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, fueron dos domicilios de Av. Real al 9100, una perteneciente a Larrauri y otra a R.; en Santa Fe al 1300 se allanaron oficinas pertenecientes al ex piloto; y en España al 800, una escribanía perteneciente a una persona identificada como C. B..