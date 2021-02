Consulado de Bolivia prevé denunciar a un comunicador ante el INADI

El Consulado de Bolivia en Salta analiza un posteo en el que el comunicador Emiliano Durand, responsable del sitio digital Que Pasa Salta, se refirió al tratamiento gratuito contra el cáncer en Argentina a niños y niñas residentes en el vecino país. El Consulado estudia denunciarlo ante ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).



El vicecónsul de Bolivia en Salta, Mauricio Espinoza, informó a Salta/12 que el Consulado solicitó información oficial pertinente con el objetivo de refutar las afirmaciones realizadas por Durand. La nota periodística ya fue levantada del sitio a cargo de Durand, aunque hasta ayer sí continuaba el posteo en una red social a su nombre.

“Vamos a tomar medidas para, como mínimo, obtener una disculpa pública”, sostuvo Espinoza al entender que al tratar el tema Durand se mostró “muy xenófobo”. “Estamos cruzando información y queremos saber cuántos ciudadanos bolivianos tratados son realmente con residencia en el extranjero y cuantos son radicados” en la provincia, afirmó.

El diplomático boliviano dijo que en el Consulado se sienten especialmente conmovidos porque el abordaje discriminatorio se realizó justamente el 15 de febrero, día destinado a concientizar sobre el Cáncer Infantil. “Se metieron con los más indefensos”, agregó. Sostuvo que Durand tendría que haberse munido de documentos en mano cumpliendo su tarea periodísticas y no basarse en versiones de “una oncóloga infantil del HPMI (Hospital Público Materno Infantil)”, como señaló en su posteo.

Espinoza recordó que una de las causas de la xenofobia es la desinformación.

El posteo de Durand desató más de un comentario con tinte discriminador hacia los ciudadanos del vecino país. “Creo que debemos concientizar a toda la sociedad argentina que ser extranjero no es un delito”, dijo Espinoza al indicar que a los niños, niñas y adolescentes los traen sus padres que son quienes se radican en el país, “pagan sus impuestos, trabajan y también generan trabajo. No es excusa que ser extranjero implique recibir un maltrato social. Y a Bolivia y Argentina solo nos separa un hito migratorio”, añadió.

Entre la variedad de comentarios al posteo de Durand, se reitera uno que cala hondo entre una gran parte de la sociedad local y es que en Bolivia los argentinos deben pagar por la atención sanitaria. “Tenemos muchas cosas que copiar a Argentina en temas de salud”, sostuvo Espinoza al sostener que con la recuperación de la democracia en el vecino país se están restableciendo las relaciones diplomáticas. Uno de los puntos que se prevé tratar con Argentina es la responsabilidad de los Estados ante la atención sanitaria de sus ciudadanos en el país vecino.

“No se puede polemizar sobre niños con cáncer”

“En lo personal, como Guadalupe Colque lo digo, no me pareció acertado generar esta polémica con un tema tan delicado como es el de los niños con cáncer, más en un día que es tan sensible a muchas familias”, dijo la presidenta de la Fundación Hematología Oncológica Pediátrica (HOPe), al aclarar su posición personal frente al posteo de Durand.

Colque aseguró que en HOPe “no nos fijamos el origen político, geográfico o ideológico” de las familias de los pacientes pediátricos con cáncer. Generar una polémica alrededor de esta situación es duro, “especialmente para los papás que perdieron sus hijos”.

Asimismo, añadió que desconoce las estadísticas sobre los niños que son atendidos y su nacionalidad pero “duele” la polémica con niños que están en tan delicada situación de salud. “Sé que es un problema (de política sanitaria) internacional, que se deben generar leyes ante todo porque hay provincias como la nuestra en la frontera que también atraviesan esta situación, pero debe ser tratado a nivel de los estados”, sostuvo. Entendió que los posteos como el de Durand pueden “provocar odio y discordia metiendo a los niños en el medio”.

“Solo reflejé lo que comentó una profesional”

“Jamás voy a polemizar con la gente de HOPe, que hace un laburo grandísimo”, dijo Durand al ser consultado por Salta/12. "Sólo refleje lo que comentó una profesional”, que indicó que el 40 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que se tratan por enfermedades oncológicas en el Hospital Materno Infantil “son ciudadanos extranjeros no residentes”. La respuesta de Colque a Durand generó en las redes comentarios violentos contra la responsable de HOPe. “Lamento lo que sucedió en las redes sociales. A mí también me dicen cosas increíbles y yo no aliento eso, menos contra ella. No puedo polemizar ni con ella ni con los padres” de los niños con cáncer, dijo el comunicador.

Explicó que su intención fue mostrar como obras sociales de aquellos sectores económicos con menos recursos económicos rechazan el tratamiento de sus afiliados pediátricos oncológicos, cuya situación comparó con la atención en la Salud Pública a niños y niñas de origen boliviano sin residencia en el país.

Entre 50 y 60 diagnósticos nuevos al año

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que fue el 15 de febrero, ayer HOPe realizó una jornada de concientización y sensibilización. En Salta, según la Ley 7786, se debe instrumentar el apoyo y asistencia a los pacientes que se encuentran en la franja etaria infanto-juvenil.

La ley prevé que ellos y sus familias deben recibir apoyo económico además de la asistencia sanitaria. Pero según las familias que atraviesan esta realidad, la legislación se incumple en Salta, pese a estar reglamentada. A ello se añade que la medicación no se entrega ni en tiempo ni en forma.

“Está el compromiso del gobernador (Gustavo Sáenz) de cumplir la ley que ya se encuentra reglamentada”, contó Colque. Relató que ya hubo reuniones con el ministro de Salud, Juan José Esteban, quien les adelantó la posibilidad de cambiar la modalidad en la compra de la medicación. Colque recordó que en el país se exige la sanción de una ley oncopediátrica, como la que existe en Salta, que es pionera al respecto.

Por otra parte, informó que según los datos recopilados por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), en Salta se registran al año entre 50 y 70 nuevos diagnósticos de cáncer infanto-juveniles.