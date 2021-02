El Aldosivi de Gago le gana a Racing con un golazo colectivo

Ambos equipos llegaban al Cilindro en busca de levantar cabeza luego de cosechar derrotas en sus respectivos debuts. Sin embargo, al cierre del primer tiempo, el único que cambió de sintonía es el Aldosivi de Fernando Gago, que vence a Racing por 1 a 0 luego de un golazo al que le puso la firma el mediocampista Leandro Maciel, a los 35 minutos.

Fueron 16 toques durante poco más de un minuto los que tuvo Aldosivi antes de que Maciel sacara un gran remate de larga distancia que colocó abajo al palo más lejano del arquero Gabriel Arias. Aldosivi había recuperado la pelota luego de presionar arriba la salida de Racing, que no supo más que hacer que reventarla.



El equipo de Gago se paró como dominador en el estadio Presidente Perón y, aparentemente, sorprendió a los dirigidos por Juan Antonio Pizzi, que por el momento no encontraron respuesta al planteo rival. No importa quién la tenga en Aldosivi, lo que importa es conservar la pelota. Por caso, en el gol, el central Jonathan Schunke, quien no se caracteriza por su docilidad con el balón, participó con cuatro pases.

Lo de Aldosivi es tan superior que sobre el final de la primera parte Malcom Braida, de notable gambeta en gol del 1 a 0, tuvo el segundo luego de una nueva buena maniobra individual pero Arias mantuvo las esperanzas locales.

Lo mejor de Racing llegó por individualidades del paraguayo Matías Rojas, ya sea manejando contraataques o a través de la pelota parada, su gran virtud.