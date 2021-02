La segunda edición del Premio de Novela Fundación Medifé Filba abre su convocatoria para premiar la obra de una autora o autor que haya publicado en formato impreso el año pasado (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020). Hasta el 19 de abril estará abierto el período de postulación de este premio que, como el Man Booker y el Pulitzer, tiene instancias de selección con “listas largas” (10 títulos, que se conocerán en julio) y “listas cortas” (5 títulos, que se difundirán en octubre), hasta elegir la novela ganadora, que será anunciada en el mes de noviembre. El jurado de esta edición está integrado por las escritoras María Moreno y Claudia Piñeiro y el escritor y cineasta Sergio Bizzio.



Para hacer el premio más inclusivo y ampliar el corpus de novelas concursables este año se podrán postular obras de ISBN no argentinos: novelas publicadas por argentinos, en primera edición, en otros países. También pueden entrar en consideración novelas que el prejurado o el jurado considere que deben ser evaluadas, a pesar de que los autores no las hayan postulado. Por segundo año consecutivo el Premio Fundación Medifé Filba se propone dar visibilidad a las mejores obras de escritores y escritoras argentinas; colaborar con la circulación de los libros finalistas en el país y en el mundo y respaldar no solo a las novelas elegidas, sino también a las editoriales que las han publicado. El premio intenta cartografiar la producción literaria argentina y trazar un recorrido por las tendencias, los estilos y las tramas más características de la narrativa contemporánea.

En la lista larga del 2020, en la primera edición del premio, quedaron Furia de invierno, de Perla Suez (Edhasa); ¡Felicidades!, de Juan José Becerra (Seix Barral); Cometierra, de Dolores Reyes (Sigilo); Las malas, de Camila Sosa Villada (Tusquets), El hombre de cristal, de Carlos Bernatek (Adriana Hidalgo); Hasta que mueras, de Raquel Robles (Factotum), La masacre de Kruguer, de Luciano Lamberti (Literatura Random House); Quemar el cielo, de Mariana Dimópulos (Adriana Hidalgo); De dónde viene la costumbre, de Marie Gouiric (Literatura Random House) y El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano (Baltasara Editora, sello de Rosario). Esta primera selección se realizó sobre un universo de 200 novelas postuladas, representativas de más de 130 editoriales de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Neuquén y Buenos Aires.