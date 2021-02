Cuando con la Liga no se liga

¡Qué épocas éstas! Es una dura Batallini esperar la vacuna Russo, o la vacuna de “Pfizer Plate”, desconfiar de los “Racingtomáticos” y usar “tapaBoca Jrs” todo el Díaz. Hay que Armani de paciencia, y si sos de ir a la Iglesias, rezarle a Sand Expedito, a Santos Borré y a otros Dos Santos para que esto acabe. Yo me disfrazo de Valente, Pérez algo de miedo tengo.

Salvio por el hecho de que los hinchas que Colman las tribunas y llevan la Bandiera no pueden asistir -motivo por el cual la mayoría de las hinchadas está Cabrera- tenemos un torneo interesante. A pesar de que la mayoría de los clubes tiene los números en Rojo, varios pases se concretaron. Vimos goleadores de Leys, aquellos que le pegan de Comba y son promesa de Goltz todos los partidos. Pero también otros jugadores que son Más de poner la Gamba, de los que Pisano el mediocampo con sus Bottinelli y tienen la Vella costumbre de hacer Paredes y de aquellos a los que les importa un Pittón hacer goles, y si la embocan es de puro Ortiz.

Les soy Franco, no me Copetti nada ver fútbol Solari por Tevez. Por eso, el Domínguez pasado fui Alvarez que está en calle Castro, entre avenida Zárate y Acevedo para Vera el partido allí. Antes iba al Barreto de Pavón al 1200 pero Cerro al comenzar la cuarentena y allí conocí a una Mena del Barrios que me iluminó el Almada. Maggi su nombre.

Ayala vi, sentada en la Barraza, Miranda el partido mientras se ponía crema Ponzio en la Caranta. Parecía una Morelo fuera de la Paradela. No me atrajo Zuculini, ni sus Bustos. Me flashearon sus Ojeda color Almendra. Entonces, en el entretiempo, le propuse que se Vega a ver el segundo tiempo conmigo, así lo Miramón juntos: “Benítez a mi Meza”, le dije. Primero permaneció Mura y sorda como una Tapia. Pero al final Vigo. Asís fue que la invité a Komar unas Pizzi Napolitano con vino Bianchi y de postre un Rogel de chocolate Blanco.

No le prometí un Palacios, ni una Ferrari ni la vida color de Rossi, pero le dije que estaba dispuesto a Luchetti por su amor. Ella me dio el Dátolo que también estaba tan Solohaga como yo, y ahí hice Hincapié en que quería que fuera mi Soñora. O al menos que nos hagamos Compagnucci. Maggi de manera Gentiletti me dijo:

- Parecés un buen Chicco y si te Garro te Comas a besos. Pero no puedo…

-¿Cuál es el problema?

-¡Tu mal Aliendro, flaco! ¡Sosa un Velasco. El Díaz que te laves los dientes y te Ibáñez, hablamos!