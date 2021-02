Paul McCartney lanza dos libros con las letras de todas sus canciones

Paul McCartney finalmente está listo para escribir sus memorias, y utilizará la música -y a un poeta ganador del premio Pulitzer- para guiarlo. The Lyrics: 1956 to the Present será editado el 2 de noviembre, de acuerdo al anuncio oficial que realizó este miércoles el editor británico Allen Lane.

McCartney, de 78 años, trazará su vida a través de 154 canciones, desde su adolescencia y la sociedad que inició con su compañero en The Beatles John Lennon a su trabajo solista en el pasado medio siglo. El poeta irlandés Paul Muldoon se encarga de la edición y contribuirá con un prólogo a la obra.

"Más a menudo de lo que puedo contar me han pedido si escribiría una autobiografía, pero nunca me pareció el momento correcto", señaló McCartney en un comunicado. "La única cosa que siempre me arreglé para hacer, en casa o en la carretera, es escribir nuevas canciones. Sé que algunas personas, cuando llegan a cierta edad, gustan de ir a ver sus diarios personales para recordar eventos del día a día. Pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas, que aprendí que sirven al mismo propósito. Y estas canciones abarcan mi vida entera."

Los términos de edición de The Lyrics -que aparece con un precio de lista de 100 dólares- no fueron revelados. Los editores buscan desde hace tiempo una memoria de McCartney, a pesar de que ha hablado extensamente de su pasado y participó de proyectos como la biografía de Barry Miles Paul McCartney: Many Years From Now y el libro documental de 1990 The Beatles Anthology. Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, se ha mostrado igualmente abierto, pero aún así su libro de 2010 Life vendió millones de copias.

Ningún Beatle ha escrito un recuento standard y completo de su vida. Lennon publicó dos libros de historias, poemas y dibujos y era considerado el mejor dotado para las palabras, pero fue asesinado en 1980, a los 40 años. Another day in the life, de Ringo Starr, se centra en fotografías y citas ya que, según ha dicho el baterista, una memoria tradicional requeriría múltiples volúmenes. George Harrison, quien murió de cáncer en 2001, lanzó el boceto retrospectivo I, Me, Mine en 1980.



Según los editores de McCartney, sus canciones estarán ordenadas alfabéticamente, e incluirán comentarios del músico sobre cuándo y cómo fueron escritas, y qué cosas las inspiraron. La edición estadounidense tendrá dos volúmenes empacados en una sola caja. "Con esto se presentará un valioso tesoro de material procedente del archivo personal de McCartney -borradores, cartas, fotografías- nunca visto antes, lo que convierte a este libro en un registro visual único de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos", señala el comunicado de la compañía editora Wednesday.

McCartney ha recibido a menudo más elogios por sus melodías que por sus letras, pero aún así ha escrito algunas de las canciones más citadas en la historia reciente, como "Let it be", "Hey Jude" y "Eleanor Rigby". En un comunicado, Muldoon señaló que sus conversaciones en años recientes "confirman una noción que solo suponíamos, que McCartney es una figura literaria mayor que proviene de una larga tradición de la poesía en inglés, pero también la excede."

Muldoon es conocido por colecciones poéticas como Moy Sand and Gravel and “Horse Latitudes,” y también tiene una relación con la música. Ha dado performances de lectura con el acompañamiento del colectivo musical Rogue Oliphant, publicó un libro de letras de rock (The Word on the Street) y colaboró en la canción de Warren Zevon "My Ride's Here". Incluso menciona a McCartney en su poema "Sideman".