Piden la indagatoria de Iguacel y Lopetegui por la venta de dos centrales termoeléctricas

Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) le pidió este miércoles al juez Sebastián Casanello que cite a prestar declaración indagatoria al exministro de Energía, Javier Iguacel, y al exsecretario del área, Gustavo Lopetegui, por “las gravísimas irregularidades detectadas" en el proceso que permitió "la escandalosa y fraudulenta venta" de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán.

IEASA, que es querellante en la causa en la que también está involucrado el expresidente, caratulada "Mauricio Macri y otros s/ defraudación por administración fraudulenta” desde 2019, solicitó asimismo la indagatoria de Mario Agustín Dell’Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Minenna y Claudia Liliana Mundo, todos exdirectivos de la empresa.

La denuncia penal había sido presentada en noviembre de 2018 por el diputado nacional Rodolfo Tailhade. Este miércoles, finalmente, IEASA presentó ante Casanello pruebas acerca de las flagrantes irregularidades y arbitrariedades realizadas durante los procesos licitatorios de la venta de las dos centrales termoeléctricas.

Los documentos que acompañan la presentación comprobarían que se eliminó arbitrariamente la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que implicó una pérdida para IEASA de, al menos, u$s 118.154.000.

También demostrarían que antes de la venta, en 2018, la Comisión Fiscalizadora de IEASA había advertido a los entonces directores de la empresa la inconveniencia de adjudicar la licitación de la Central Brigadier López al único oferente presentado.

Quedaría probado, además, que el secretario Lopetegui eliminó el mínimo de U$S 50.100.000 como el Precio Base en el segundo llamado a licitación de la Central Térmica Ensenada de Barragán. Según los denunciantes, el exfuncionario de Macri lo hizo en contra de lo asentado en el expediente y de lo resuelto en los directorios y asambleas de IEASA.

Por último, sostiene IEASA, se habrían otorgado injustificadas facilidades y ventajas a los oferentes en perjuicio de los intereses de IEASA y del Estado Nacional, con la falsa excusa de mayor concurrencia y de mejores ofertas.

El resultado fue que solo se presentó una oferta en cada licitación a un precio vil e igualmente se adjudicó.

La venta de las centrales

A fines octubre de 2017, la gestión de Cambiemos ordenó la privatización de importantes activos del Estado nacional, a través de Decreto N° 882. Entre ellos, las centrales térmicas de Barragán, del polo petroquímico Dock Sud y la Brigadier López, ubicada la localidad de Sauce Viejo, a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con capacidad de generar 560 MW y 280 MW, respectivamente.

En agosto de 2018, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó el valor patrimonial de la central Ensenada de Barragán en u$s 305.906.000 y Brigadier López en u$s 207.110.000. Entre mayo y junio de 2019 la administración de Macri adjudicó Barragán por u$s 229.529.500 y Brigadier López en u$s 165.432.500, muy por debajo de sus tasaciones.

Según los cálculos de IEASA, el Estado dejó de percibir u$s 76.376.500 por Barragán, que fue adjudicada a YPF-Pampa, y otros u$s 41.677.500 por Brigadier López, que pasó a manos de Central Puerto, una empresa de Nicolás Caputo, el gran amigo de Macri, actual funcionario de la FIFA.