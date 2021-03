Boca debuta en la Libertadores femenina 2021

La Copa Libertadores femenina levantará este viernes el telón de la edición 2021, que se juega en Argentina por primera vez y que tendrá en su jornada de estreno al mejor equipo del fútbol nacional: Boca, actual campeón de la máxima categoría, enfrentará desde las 19.30 a Santiago Morning de Chile, en el partido inaugural que tendrá como escenario al estadio José Amalfitani.

Las Gladiadoras, cabezas de serie del grupo B, enfrentarán al equipo chileno en un partido que contará con la transmisión de DeporTV, el canal público de deportes. Será la vuelta al fútbol para el equipo dirigido por Cristian Meloni tras su último encuentro, la goleada por 7-0 sobre River en la final del torneo "Transición 2020" que coronó a las xeneizes como el primer equipo campeón de la era semiprofesional en la historia del fútbol femenino.

Boca, que se reforzó con la defensora Adriana Sachs para la Libertadores, no podrá contar con su figura: la mediocampista Lorena Benítez no podrá deleitar con su fútbol porque sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha mientras disputaba la "She Believes Cup" en Estados Unidos con el seleccionado argentino.

Luego de su presentación de este viernes, el equipo de la Ribera se medirá con Trópico de Bolivia (el lunes 8, a las 19.30) y Avaí Kindermann de Brasil (el jueves 11, a las 19.30).

Además de tratarse de la primera Libertadores en la que los equipos nacionales participan ya como protagonistas de la era semiprofesional del torneo de Primera División femenino, otro detalle vuelve especial a esta edición. Y es que se jugará por primera vez en Argentina, que aún no tiene títulos a nivel sudamericano.

River, subcampeón argentino, es el otro representante nacional dentro de los 16 equipos que protagonizarán la versión 2021. Las millonarias, por su parte, integran el grupo C y harán su debut el sábado ante Sol de América de Paraguay, en el estadio de Deportivo Morón, la otra sede del torneo junto con Vélez. Independiente Santa Fe de Colombia (lo enfrentará el martes 9) y Atlético SC de Venezuela (el viernes 12) son los dos conjuntos que completan la zona del club de Núñez. Los tres partidos de las conducidas por Daniel Reyes serán en el estadio Nuevo Francisco Urbano desde las 19.30.

Por su parte, las otras dos zonas quedaron conformadas de la siguiente manera: en la A, estará como cabeza de serie Corinthians de Brasil -campeón de la última edición de la Libertadores- y lo acompañarán El Nacional de Ecuador, Universitario de Perú y América de Cali de Colombia; la D, por su parte, la componen Ferroviaria de Brasil, Libertad de Paraguay, Peñarol de Uruguay y Universidad de Chile.

Los dos primeros de cada grupo se clasificarán a los cuartos de final de la Libertadores, que repartirá premios en dólares: 85.000 para el campeón; 50.000 para el subcampeón y 30.000 para el tercer puesto. Cada club recibirá 7.500 dólares sólo por jugar la Copa. Los cuartos, las semifinales y la final se jugarán a una sola rueda de partidos.

Mientras que el presente de avances rumbo a la profesionalización de la disciplina en nuestro país le dará un atractivo especial a la versión 2021 de la Copa, la historia de la joven competencia todavía ha sido esquiva para los elencos argentinos. Mientras que Brasil es el país más ganador con ocho títulos (repartidos entre cinco equipos), Chile, Paraguay y Colombia son las otras tres naciones que lograron festejar un título con un representante suyo. La historia de esta ediciónde la Libertadores, que por primera vez cobijan estadios nacionales, comenzará este viernes a escribirse y la actualidad de las jugadoras locales sólo invita a la ilusión.