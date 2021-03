Un sector de Docentes Autoconvocados continúa de paro 

En la segunda semana del ciclo lectivo 2021 en Salta, los Docentes Autoconvocados continúan expresándose sobre las condiciones de la vuelta a la presencialidad. Sin embargo, este último fin de semana se hizo más evidente la división que existe entre los dos sectores en los que se partió, ya que uno decidió continuar con el paro de actividades, y el otro se tomó un respiro hasta el 27 de marzo, en que realizará una asamblea para definir los pasos a seguir.

Uno de los grupos, que tiene como voceras a las profesoras Silvia Di Piazza y Sandra Nieva, ratificó el petitorio que salió de la asamblea realizada en la localidad de Rosario de Lerma el 28 de febrero. Y sumó la decisión de sostener un paro hasta el miércoles, día en que también realizará nuevo encuentro asambleario.

Nieva dijo a Salta/12 que decidieron continuar con la medida porque "no hubo ninguna respuesta" del Ministerio de Educación provincial "en cuanto a lo salarial y los pedidos por la normativa" para un regreso seguro a la presencialidad. Los docentes reclaman que el Ministerio de Educación de Salta aún no incluyó a la covid-19 como una enfermedad profesional. Esto impide que puedan tomar licencia laboral por esta enfermedad.

Durante las negociaciones paritarias de hace dos semanas, los gremios docentes habían pedido que se anexe el artículo 24, Covid-19, al decreto 4118/97, que establece el régimen de licencias para el personal docente y no docente titular, transitorio y suplente interino del sector público y privado.

En cuanto a los Autoconvocados, el otro grupo, que tiene al docente y militante del Partido Obrero Samuel Huerga como presidente de la Mesa de Conducción, decidió suspender la medida del paro y llamar a la unidad del sector. Este sector aclaró que se mantiene en estado de alerta y movilización.

Mediante un comunicado, informó que llamarán a una asamblea para el próximo sábado 27 de marzo, aunque todavía no definieron si será virtual o presencial. Y reiteró su invitación a que en ese encuentro estén ambos bandos, para constituir "una sola Asamblea Provincial Autoconvocada, democrática, plural y participativa que permita unificar criterios y programas de lucha".

El viernes último, los delegados departamentales que están con Nieva, se presentaron en las intalaciones de la cartera educativa para entregar otra vez el petitorio aprobado en la asamblea del 28 de febrero y pedir una reunión con el ministro Matías Cánepa. Estuvieron hasta las 23 de ese día, sin ningún éxito. Como toda respuesta recibieron la promesa de que les gestionarían una reunión con el funcionario.

Sin embargo, los maestros aún no han tenido un nuevo contacto con este intermediario. Cánepa ya dijo que no se reunirá con los autoconvocados porque entiende que carecen de la entidad que tienen los sindicatos que hoy conforman la Mesa Intergremial en Salta.

Ante la falta de respuesta, varios de los docentes pidieron la renuncia del ministro porque consideran que "no tiene la capacidad de diálogo y entendemos que hay discriminación hacia el sector", expresó Nieva. "Eso es lamentable para la docencia en estos tiempos", agregó.

La jornada de ayer mostró que la capital sigue siendo uno de los distritos que menos adhesión al paro tiene. El primer día de clases de la semana pasada, sólo se había registrado un acatamiento del 20%, número que se repite en estos días. Sin embargo, la adhesión llega al 50% en departamentos como Metán, San Martín y Orán. Para Nieva, existe una presión de la sociedad pidiendo que los niños asistan a las escuelas, sin entender la problemática de fondo.

Lo que no se cumple

El sector de Nieva rechazó el acuerdo con los gremios e instó a que se otorgue un aumento del 30% hasta julio, con cláusula gatillo. También pidió que se acorten los tramos pactados para los incrementos escalonados, ya que el acuerdo entre el gobierno provincial y los gremios se extiende hasta septiembre. Los Autoconvocados solicitaron un 10% en febrero, un 7% en abril, otro 7% en junio y un 6% en julio, con revisión trimestral.

La semana pasada también se conoció que el acuerdo firmado por la Intergremial no se cumplió, ya que luego de que se les depositara el sueldo, los docentes verificaron que las liquidaciones de febrero "no están de acuerdo con lo firmado, y que es por el 12,5%" de incremento, contó el secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Eloy Vidal Alcalá. Dijo que por esto harán una presentación marcando "lo que nosotros consideramos que es un error". Hasta el momento, aún no se realizó.



Además, según Nieva, es imposible cumplir los protocolos en las aulas. Contó que algunos docentes que ya comenzaron a concurrir a las escuelas "manifestaron que es imposible hacerlo". De acuerdo a los relatos, a los maestros les resulta difícil el trabajo didáctico con el distanciamiento pactado. Otro de los problemas es el uso de las máscaras más el tapabocas porque "se les empaña toda la cara y se moja el barbijo".

"Hay mucha incoherencia en cómo manejarse con los estudiantes, porque enseñar y educar es vincularse y con esto del distanciamiento, está siendo compleja la situación", más aún en los grados de nivel inicial y primario, sostuvo. Nieva sumó que están preocupados por el incremento de contagios en la provincia, específicamente en algunas escuelas, dijo que por esto bregan porque los protocolos propuestos por el gobierno de Salta puedan ser cumplidos de forma inmediata y eficaz.