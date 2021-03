En busca de los votos peronistas

A los 70 años, con la esperanza de cumplir por primera vez su promesa de arrimar votos peronistas a Juntos por el Cambio tras la derrota de 2019 como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto lanzará el jueves una línea interna macrista denominada “Peronismo Republicano”. El actual auditor general de la nación, que aspira a competir por el voto “peronista no kirchnerista” en las elecciones legislativas con el ex diputado Emilio Monzó, será acompañado en su nueva aventura por los ex intendentes Joaquín de la Torre (San Miguel), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas) y Luis Acuña (Hurlingham), y por la dirigente Claudia Rucci, entre otros.

“El 60 por ciento del votante en el conurbano es no gorila, es afín al peronismo, peronista o kirchnerista”, explicó De la Torre sobre el perfil a conquistar. “Si las opciones que hay enfrente al kirchnerismo no discuten ese voto, a las ocho de la mañana del día de la elección el kirchnerismo tiene 35 puntos en la provincia de Buenos Aires”, alertó al canal La Nación+. El ex ministro de gobierno de María Eugenia Vidal mencionó “cuatro experiencias” de birlado exitoso de votos al peronismo en provincia de Buenos Aires: Francisco de Narváez y Felipe Solá en 2009, Sergio “Massa con todos nosotros” en 2013, otra vez Massa en 2015 y Florencio Randazzo en 2017.

Pichetto tuvo una extensa carrera legislativa en las filas peronistas pero nunca ganó una elección para un cargo ejecutivo. En su provincia, Río Negro, fue derrotado en 2007 por el kirchnerista Miguel Saiz, perdió la interna en 2011 con el fallecido Carlos Soria y volvió a caer cuando aspiró a la gobernación en 2015 frente a Alberto Weretilneck, año en que además perdió la jefatura del PJ rionegrino. En 2019 compartió paliza con Macri.



El nuevo armado político suma una nueva línea interna a Juntos por el Cambio, sin poder territorial como la que representa el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y más cercana discursivamente al ala dura del Pro, con Macri y su ex ministra Patricia Bullrich como caras visibles. La suya tampoco es la primera alternativa que apunta a captar lo que llaman “voto peronista no kirchnerista”. El 19 de febrero pasado Graciela Camaño y el salteño Juan Manuel Urtubey presentaron el sello Tercera Posición, con la intención de competir en las elecciones de este año.

“En las próximas elecciones legislativas la discusión es ‘nosotros o La Cámpora’”, resumió De la Torre durante un evento en Barazategui. “Algunos amigos míos que quiero, se entregaron, se pusieron de rodillas ante La Cámpora, y ahora tenemos el desafío de revertirlo”, dijo, según el portal Realpolitik. El ex intendente de San Miguel, que se alejó del Frente de Todos junto con Massa en 2013, renegó por el hecho de que “desde la época de Duhalde que no tenemos gobernadores bonaerenses” y “no solucionaron los problemas de la provincia porque no la conocen, son porteños”. La alusión al ex senador Eduardo Duhalde, cercano a los ex intendentes, implicaría además la posibilidad de sumar a la lista a Hilda “Chiche” Duhalde.

El flamante “Peronismo Republicano” se presentará en sociedad el jueves a las 18.30 en el club San Miguel Rugby, de esa localidad bonaerense. Además de Pichetto e intendentes derrotados en 2019 cuenta con el apoyo del senador salteño Juan Carlos Romero. Entre quienes organizan el lanzamiento, además de los citados, se encolumnan Valeria Bertoia, presidenta del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Dante Morini, de “Alternativa Republicana Federal”, el ex diputado provincial Hugo Francisco Oroño, el periodista deportivo y ex concejal quilmeño Walter Queijeiro. También Mercedes Landa, de “Lealtad y dignidad”, y los ex concejales Gabriel Di Masi, de Lanús, y Alberto Silva, de Avellaneda.