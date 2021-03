Copa Liga Profesional: Vélez le ganó 1-0 a Talleres

Vélez Sarfield se recuperó este sábado de la goleada que sufrió ante Boca la semana pasada, superó a Talleres de Córdoba como visitante por 1 a 0 en encuentro de la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, y es nuevamente puntero de la Zona B. El tanto de los de Liniers fue anotado por el volante ofensivo Luca Orellano, a los nueve minutos del segundo tiempo.



El conjunto de Mauricio Pellegrino sumó así 12 puntos en el certamen, mientras que los cordobeses de Alexander Medina continúan realizando una campaña irregular y siguen con cinco unidades en el lote de abajo de la tabla.



En la calurosa tarde cordobesa, el ‘Fortín’ no acusaba recibo de la dura derrota de la semana pasada (1-7) ante el ‘xeneize’ y salió decidido a ser protagonista en el Mario Kempes, por eso antes de los cinco minutos de juego ya dispuso de una buena opción en los pies de Orellano, pero Enzo Díaz cerró con lo justo evitando la caída de su arco.



Pero con el correr de los minutos creció el juego del local, pobló la zona ofensiva con Franco Fragapane, Mateo Retegui, Carlos Auzqui y Diego Valoyes, y comenzó a inquietar al arquero Lucas Hoyos, aunque sin mayor peligro, y sólo tuvo una clara cuando se proyectó el lateral Nahuel Tenaglia, que cerró una buena acción con una definición apenas desviada.



La expulsión del central colombiano Rafael Pérez en el inicio del complemento modificó el trámite del juego. Vélez se animó a más y encontró la ventaja con el tanto de Orellano, que cerró una buena jugada colectiva con un zurdazo preciso que acomodó arriba junto al palo izquierdo de Marcos Díaz, que nada pudo hacer.



Se fue a jugar el resto la "T" y aparecían los espacios para los de Mauricio Pellegrino en ataque, y así fue que en una subida el delantero Juan Martín Lucero cayó en el área ante la marca de Piero Hincapié y el árbitro Darío Herrera interpretó que fue falta. Penal desviado por Thiago Almada y el resultado siguió abierto.



Valoyes, Auzqui y los ingresados Augusto Schott y Michael Santos tuvieron sus chances para nivelar el marcador, pero fallaron en la definición o se toparon con la gran figura de Hoyos.



En Vélez ingresó Ricardo Centurión para poder manejar el balón, pero el ex Boca y Racing no gravitó en sus escasas intervenciones, mientras la ‘T’ seguía generando peligro e iba con todo a pesar de tener un hombre menos. No le alcanzó y los tres puntos se fueron para Liniers.



En la próxima fecha Talleres tendrá un duro desafío cuando visite a Boca en la Bombonera, mientras que Vélez buscará seguir sumando en su estadio ante el ascendente Independiente de Julio Falcioni.





