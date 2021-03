Del Picnic en el Piso Doce a la nerdencia bailable de Roosevelt

#AduanaParalela Bajo su proyecto Clap Your Hands Say Yeah, el cantautor indie Alec Ounsworth sacó New Fragility, un disco donde analiza la depresión, el divorcio y la influencia dañina de la fama. ¿Preferís algo más arriba? Los sureños estadounidenses XIXA mezclaron cumbia peruana, indie rock y música alternativa en su segundo álbum, Genesis; y el alemán Roosevelt, nerdo de la electrónica bailable, metió synth pop, disco ochentoso y manija pistera en su tercer larga duración, Polydans.



#SessionConAmor Con show intenso a cargo de Andrea Álvarez debutó la saga argentina de sesiones Picnic en el Piso Doce, que hostean Paula Echeverría y Damián Kuc, y que combinará reflexiones del filósofo Darío Sztajnszrajber con toques musicales de La Delio Valdez, Piti Fernández, Alika o Miau Trío, entre otrxs: el próximo capítulo llegará este miércoles, con el trapero TAIÜ. Mientras tanto, ya arrancó la tercera temporada del ciclo rosarino BRODA, con estrenos para el r&b emergente de la cantante Mutu y para el laboratorio electrónico de Cinturón de Bonadeo.

#VideosConCrema El productor Cieloazul, el cantante Kiddo Toto y la actriz y cantante Malena Villa se enroscan en el clip de Jaguar, un trip tribal porteño, callejero y nocturno, dirigido por el propio Toto. Y también están online los nuevos videos de Priset (Gravedad, con mañana soleada en el Delta, clima soul, lancha y olor a río) y de Galean (Øval, una experiencia digital teatral y pictórica, con detalles de luces, copas y tetillas peludas).

#DeCatálogo Rocco Posca soltó su tercer disco, El gaviota, grabado en Córdoba con once canciones, producción de Tucán Bosa y feat de Yul Acri. Y hay más lanzamientos para el ahora solista barilochense Simón Vaga (el EP Veranada, con cinco canciones indie grabadas en El Bolsón) y para Envidia, el proyecto solista del guitarrista de Mujercitas Terror, Marcelo Moreyra (La sonrisa de los huesos).