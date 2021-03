Tarifas: La distribución pide 15% y el transporte quiere otro 7,5

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes. Desde el lado de los usuarios, se cuestionó la necesidad de aumentos y desde el sector pyme reclamaron que los aumentos sean "graduales" para las empresas electro y gas dependientes.



La audiencia pública, que se realizó de modo virtual (conectados electrónicamente), fue abierta por el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien definió que el objetivo es "tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva".

Advirtió que el carácter de servicio público "no debe estar sujeto a la libre interpretación u opinión de funcionarios", buscando marcar diferencias con la gestión macrista en el área. "Con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social a garantía de derechos humanos". Además, remarcó que "la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía", y afirmó que "la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo".

Recordó, al respecto, que durante el gobierno de Mauricio Macri "tres millones de hogares" se desconectaron de los servicios energéticos, y más de 13 mil pymes siguieron el mismo camino. "No hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles; bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos. Sin energíia, no hay cómo estudiar, cómo trabajar. Sin tarigfas justas, razonables y promotoras del desarrollo y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercio, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción", remarcó.

La distribuidora Naturgy BAN (concesionaria de la región Buenos Aires Norte) se refirió a la retribución tarifaria para ese tramo de la comercialización y al congelamiento que lleva casi dos años. Reclamó "la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente". José Luis Fernández Fontana, director de Regulación de la compañía, expuso que "como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio".

Naturgy BAN es una de las nueve distribuidoras que operan bajo concesión nacional en la Argentina. El servicio de transporte troncal de gas está repartido entre dos empresas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y su homónima del Norte (TGN). Por esta última, intervino en la audiencia pública Guillermo Cánovas, su director comercial, quien sostuvo que, como producto del congelamiento de tarifas, "los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario". E informó que para "para el período abril 2021 a marzo 2022, el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía será superior a sus ingresos proyectados, con las tarifas vigentes, en 5667 millones de pesos". "Ello hace necesario --concluyó-- e ineludible un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos de la compañía".

El representante de TGN ejemplificó el impacto del ajuste solicitado por el transporte indicando que "un consumidor residencial promedio del área de Metrogas en la ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, pasará de pagar $ 1.025 a $ 1.102 por mes", y remarcó que "tendrá un aumento de $ 77 en su factura. "En términos porcentuales, un 7,5%.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina (Cgera), señaló a su vez. a través de un comuncado, el reconocimiento al esfuerzo del Gobierno al congelar las tarifas durante la pandemia pero, agregó, "necesitamos que la actualización tarifaria sea gradual para las empresas electro y gas dependientes”. “No queremos que estos aumentos generen mayores costos que sean trasladados a los precios y que esto implique más inflación”, señaló.



De acuerdo a los ajustes provisorios solicitados por la distribución y el transporte, el aumento de las tarifas del gas resultante sería del 22,5 por ciento, al menos en la referencia aportada por sus representantes. A ello cabría sumar el aumento reclamado para el gas en boca de pozo y su incidencia en el precio final. De acuerdo con lo previsto en este proceso, tras esta audiencia habrá un período de 30 días hasta que el Enargas se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición.