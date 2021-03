Chile admite errores sensibles en la campaña de vacunación 

El gobierno chileno admitió que diez personas que habían recibido inicialmente la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech recibieron como segunda dosis la del laboratorio chino Sinovac. Se trata de un episodio inédito cuyas consecuencias todavía se desconocen. Además, un bebé de seis meses recibió la vacuna de Sinovac pese a no estar recomendada en menores de 16 años. Estos errores en la campaña de vacunación se dan en el marco del gran desarrollo que le permitió al gobierno de Sebastián Piñera cumplir con la meta de vacunar a cinco millones de chilenos con al menos una dosis. El país reporta la cifra más alta de enfermos críticos de toda la pandemia en medio de una preocupante segunda ola.

"Evidentemente lamentamos que se haya producido este error durante la vacunación de diez personas en la comuna de San Bernardo (al sur de Santiago), pero aclaramos que son casos puntuales", señaló el ministro de Salud Enrique Paris en conferencia de prensa. Paris explicó que estas personas serán vacunadas nuevamente con la dosis de Pfizer que les corresponde, pero aclaró que no será de inmediato sino dentro de 21 días. En un intento de esquivar las críticas, el ministro aseguró que este tipo de situaciones "ocurren en todo el mundo y han ocurrido en otras campañas", y dijo que las personas afectadas "no corren peligro".

El titular de la cartera de Salud admitió que esta semana se cometió otro error cuando una enfermera inoculó en la ciudad sureña de Villarica a un bebé de seis meses con el producto Sinovac, que sólo está aprobado para su uso en mayores de edad. "La enfermera que cometió este error avisó rápidamente a la madre del lactante de lo que había ocurrido, y aunque la situación es grave desde el punto de vista del error, en ningún caso esto es grave para la salud del menor, porque esta es una vacuna con un virus muerto", explicó Paris.



El ministerio de Salud chileno informó este miércoles que 3.088 camas de cuidados críticos se encuentran ocupadas por casos de coronavirus, lo que supone la mayor cifra de toda la pandemia. En concreto, 2.133 de ellas corresponden a unidades de cuidados intensivos (UCI) cuya ocupación viene aumentando durante las últimas semanas en el marco de la segunda ola de covid-19 que azota al país. Actualmente existen un total de 188 camas críticas disponibles en el país.



Para aliviar la carga hospitalaria y poder atender el aumento de la demanda de enfermos con problemas derivados del coronavirus, el subsecretario de Redes Asistenciales de Chile, Alberto Dougnac, anunció este martes la suspensión de cirugías electivas en 11 de las 16 regiones del país. La medida, que entrará en vigencia este viernes, excluye a aquellas cirugías cuyo retraso implique un riesgo grave para la salud o que pueda generar secuelas funcionales graves, así como las operaciones realizadas a pacientes pediátricos.

El ministro Paris dijo que muchos de los nuevos hospitalizados son jóvenes que por rango etario aún no accedieron a la vacuna en función del calendario programado. El país completó este martes la inoculación de toda la población de riesgo, compuesta por cinco millones de personas. "El asegurar las vacunas para todos los chilenos ha sido una tarea extraordinariamente difícil y llena de obstáculos, pero la hemos cumplido", celebró el presidente Sebastián Piñera. Chile es el cuarto país del mundo que más gente tiene inoculada (más del 36 por ciento de la población) y el que más rápido vacuna, con 1.4 dosis diarias cada 100 habitantes.

La pandemia, sin embargo, sigue haciendo estragos en el país sudamericano. Ante el empeoramiento de la situación fruto de las vacaciones del verano austral, las autoridades decidieron endurecer las medidas en la capital y en otros puntos del país, decretando cuarentenas para los fines de semana en algunos lugares y confinamientos totales en otros. El ministro de Salud se mostró contrario a las cuarentenas totales, que hasta el momento no afectan a la ciudad de Santiago durante los días laborales, pero dijo que no se pueden descartar del todo.

"Cuarentena total no es la solución para nada. Nosotros hemos dicho que si la gente no tiene cómo vivir, ni cómo alimentarse, y no tiene acceso a tarjetas de crédito de dónde van a sacar plata para vivir. No puedo descartar nada de plano, nunca podemos decir eso en medicina, pero no es la solución", señaló Paris.

El miércoles la cartera de Salud confirmó 4.395 nuevos casos de covid-19. Con esta cifra, el total de contagios desde que empezó la pandemia en Chile ascendió a 905.212. En cuanto a los decesos, se registraron 27 muertos que elevan la cifra total de víctimas a 21.816.