Dictarán nueva sentencia por Ragone 

Finalmente, a más de nueve años de finalizado el primer juicio oral por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, se dictará una nueva sentencia respecto del ex vocero de la Triple A Jorge Héctor Zanetto y el policía retirado Andrés del Valle Soraire.

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1 de Salta citó a audiencia para el 26 de abril con el propósito de escuchar a Soraire y a Zanetto antes de dictar un nuevo fallo en la primera causa judicial que en democracia se tramitó por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de Ragone, quien fue secuestrado en la ciudad de Salta el 11 de marzo de 1976, hecho en el que fue asesinado el almacenero Santiago Arredes y fue herida Margarita Martínez de Leal, dos testigos ocasionales.

El trámite que se desarrollará a finales de abril es una secuela del juicio oral y público concluído el 11 de octubre de 2011, con fallo absolutorio para Zanetto y Soraire. En ese proceso fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Ejército en la provincia, Carlos Alberto Mulhall (fallecido en 2014); el ex jefe de Policía Miguel Raúl Gentil (fallecido en 2020) y el ex comisario Joaquín Guil, y recibieron penas de dos años de prisión los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera.

Zanetto, que fue vocero de la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina), fue juzgado por haber amenazado de muerte a Ragone para que no participara de la interna del Partido Justicialista, que se iba a hacer el 14 de marzo de 1976. Soraire, que en los años de terror estatal era jefe del grupo de tareas Guardia de Monte, está acusado de ser uno de los autores materiales del secuestro y desaparición del ex gobernador salteño, el asesinato de Arredes y los disparos a Martínez de Leal. La revisión de la sentencia que los favoreció en 2011 se logró por la insistencia de la Fiscalía Federal y las querellas.

El pasado 15 de este mes el TOF 1 notificó a las partes de este proceso que realizará una audiencia el 26 de abril, a las 11.30, para escuchar a Soraire y a Zanetto. En el caso del primero, está convocado a asistir presencialmente. Zanetto, que reside en Buenos Aires, fue citado a comparecer vía teleconferencia. No se determinó todavía si la nueva sentencia se dictará ese mismo día.

Esta es la primera vez en la historia judicial de Salta que se desarrolla un trámite de este tipo, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó dictar nueva sentencia.

Para esa audiencia también fue citado Guil, en su caso porque la Fiscalía había pedido que cumpliera su condena en prisión efectiva y no en su casa. La Corte Suprema hizo lugar al planteo de la fiscalía, pero como pasó tanto tiempo (más de nueve años) ya las condiciones objetivas cambiaron en cuanto a la salud y a la edad del represor, con lo cual es probable que ya no haya cambios en su detención.

Empleado de confianza

En el juicio oral de 2011 Zanetto, que dijo que era empleado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y se definió como hombre de confianza de Lorenzo Miguel, aseguró que llegó a Salta en 1975, a colaborar con el interventor Ferdinando Pedrini, que había asumido en noviembre de 1974, tras la intervención al gobierno de Ragone dispuesta por María Isabel Martínez de Perón. Fue juzgado por coacción, porque fue el encargado de comunicar al ex gobernador que lo iban a matar si no se retiraba de la interna justicialista. En el debate el fiscal federal Horacio Azzolín pidió que lo condenaran a 10 años de prisión.

En cambio, para Soraire el fiscal pidió la prisión perpetua. El policía tenía su ámbito de acción en el sur de la provincia, con epicentro en la ciudad de Metán, donde era el jefe de la Guardia del Monte.

Los hermanos Domingo Nolasco Rodríguez y Bernabé Rodríguez (fallecidos ambos) denunciaron a Soraire en mayo de 1977 como uno de los autores del asesinato de su hermano menor, Oscar Ramón Rodríguez, y de José Lino Salvatierra, un hecho cometido el 10 de mayo de ese año y conocido como "el crimen de los Arbolitos".

Según repetía Domingo Rodríguez, en ese mismo mayo de 1977 cuando en el Juzgado provincial en Metán se disponían a indagar a Soraire y a otros policías por doble crimen, la audiencia fue interrumpida por el entonces subjefe de la Policía provincial, el mayor Juan Carlos Grande (fallecido) y luego le dijo que “el juicio no podía continuar ya que existían motivos políticos, que la Policía estaba interesada en proteger a Soraire y los otros, en referencia a los integrantes de la 'Guardia del Monte', en razón de que esa gente había intervenido en el secuestro y muerte del doctor Ragone".

En el juicio que concluyó en octubre de 2011, 35 años después del secuestro de Ragone, la jueza Marta Snopek y los jueces Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez concluyeron que la desaparición del ex gobernador se había cometido en el marco del terrorismo de Estado y que había sido decidida por el Ejército, con participación de la Policía provincial. Dictaron condenas, pero sobre Zanetto y Soraire entendieron que no había pruebas suficientes. La querella y la Fiscalía apelaron.



Las demoras procesales

En julio de 2016 la Sala II de Casación Penal confirmó las condenas, anuló las absoluciones y ordenó al TOF 1 Salta que dictara un nuevo pronunciamiento "con la celeridad y resguardos que impone el caso". Pero hubo nuevos recursos y la causa fue a la Corte Suprema, donde durmió cuatro años más.



El 27 de agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el expediente debía ser devuelto al TOF 1 de Salta para que dé un nuevo veredicto. Pero el máximo tribunal dejó pendiente de resolución un recurso de Guil, que se definió recién en noviembre de 2020, por eso se esperó hasta ahora para convocar a audiencia.

Por otro lado, Soraire está imputado también en relación al homicidio del comerciante, dirigente de básquet y militante radical Fidel "Toto" Yazlle, asesinado entre el 11 y el 12 de febrero de 1977, en el norte salteño y cuyo cuerpo fue arrojado a las vías del ramal C25 para que lo arrollara el tren que iba a Formosa.

También en este caso Soraire terminó nuevamente implicado por decisión de Casación Penal, en este caso de la Sala IV, que en marzo de 2020 revocó una falta de mérito dictada en primera instancia y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. También en este caso Casación reenvió las actuaciones para que en Salta se "dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho".

Además, en 2014 Soraire fue condenado a prisión perpetua en la conocida como Causa Metán, en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de Salta. A Soraire se lo declaró culpable de homicidios, privación ilegítima de la libertad, corrupción de menores e imposición de tormentos. Y más tarde fue condenado por los homicidios Oscar Rodríguez y José Salvatierra.