Patricia Bullrich dijo que la UIA tiene que desaparecer y le llovieron críticas

Empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazaron las declaraciones de la presidente del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó que “hay que sacar esas burocracias”, haciendo referencia a que la entidad fabril no defiende a las pymes en medio de la crisis económica. Los industriales criticaron que formó parte de un gobierno "donde cerraron 20 mil pymes" y que en 2001 fue ministra de Trabajo cuando "se duplicó el desempleo".

“Las pymes cierran como si fueran un dominó. ¿La UIA qué corno hace? Ellos están como una burocracia que no hace nada. Tenemos que empezar a sacar esas burocracias que lo único que hacen es defenderse a ellos mismos”, aseguró la ex ministra de Seguridad en una entrevista televisiva. “A la UIA no le importan los kiosqueros, ni los supermercados, no los defienden”, agregó. La "falta de conocimiento" de la representación sectorial que tiene la UIA le valió otras críticas.



El video de la entrevista de Bullrich fue compartido rápidamente por empresarios de la UIA en las redes sociales. “Atrasa, pero no me extraña. Cambiemos deberá cambiar muy rápidamente a dirigentes no tan radicalizados, porque de otro modo no llegarán”, escribió Teddy Karagozian, dueño de TN Platex.

Román Guajardo, industrial del sector del plástico, cuestionó las gestiones de Bullrich: “Ministra de Trabajo de la Alianza donde la tasa de desempleo en su gestión se duplicó. Miembro de un gobierno (2015-2019) en cuyo período cerraron más de 20 mil pymes. Pide que hagamos algo cuando ni siquiera sabe a quién representamos”, escribió. “No querer más a una institución fundada en 1887 es grave. El pilar de las democracias son sus instituciones”, agregó.

Luciano Galfione, industrial del sector textil, se refirió a la crisis que las pymes vienen atravesando en los últimos años: “El espacio político que usted integra fundió la mayor cantidad de pymes que la historia de mi empresa con más de 70 años recuerde".

No es la primera vez que desde la política apuntan a la UIA. Un industrial histórico aseguró que a la cúpula llegan y molestan estos comentarios, pero dijo que los toman “como de quién vienen, un personaje triste para la democracia", por lo cual deciden no contestar. La diferencia en este caso es que las críticas se expresaron públicamente en redes sociales, sobre todo por jóvenes industriales que cada vez pisan más fuerte dentro de la entidad fabril. “Por suerte los jóvenes no tienen filtró”, aseguró.

Tomás Karagozian, presidente de la UIA joven, respondió con ironía: “Por más que nos preocupen todas las empresas del país, y sepamos que la salida es siempre con más empresas, nuestra “I” en UIA indica que representamos a la industria, no a los kioscos y supermercados como menciona”. Y agregó: “No odie lo que no conoce”.

En la misma línea se refirió Valentino Romano, del sector maderero y también de la UIA Joven: “Pato, la UIA representa a las industrias, que son aquellos lugares en los que por medio de un proceso fabril se genera valor agregado. Un kiosco es un comercio que revende un producto. El PRO además de escuchar, necesita hacer”, concluyó.

Oliver Maltz, de un grupo empresario del sector del packaging, vicesectorial de UIA joven, agregó: “Más allá del partido al que represente, que un/una dirigente político/a hable así de una institución sin siquiera saber a quién representa, en este caso la UIA, y pidiendo su desaparición, es preocupante”.

Según pudo saber este diario, la catarata de respuestas a Bullrich no fue algo planificado. “Nosotros no estamos dispuestos a que nos pisoteen”, aseguró a PáginaI12 un joven industrial, que admitió que sintieron bronca y la expresaron porque son más “emocionales y apasionados” que los históricos industriales.

Un histórico de UIA informó que “los top five” comparten la mirada que expresaron los jóvenes. Según dijo, los sectores de la UIA que mantienen relaciones fuertes con la oposición es porque consideran que estos agravios no son "de un partido" sino de “dirigentes puntuales”. “Cuando les conviene es una dirigente aislada, y cuando no, la presidenta del principal partido de la oposición”, se quejó el industrial.