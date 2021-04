Alberto Fernández en AM750: "Me siento bien y no tengo ningún síntoma preocupante"

El presidente Alberto Fernández confirmó que se encuentra en buen estado de salud y que el hisopado por vía PCR al que fue sometido en las últimas horas se conocerá durante el sábado. "Debe servirnos para que entendamos el riesgo que corremos", aseguró.



En diálogo con AM750, el presidente aseguró que llamó a su médico por precaución tras registrar síntomas compatibles con el coronavirus. "Le dije que me hicieran un test rápido y ese fue el test que dio positivo. A la vez, mandamos a hacer un hisopado de PCR, que es más lento y más seguro, y hasta ahora no tengo los resultados", sostuvo este mediodía.

"No podemos descuidarnos, uno confía en la sociedad y llama a la disciplina social, pero en muchos sectores no nos escuchan y el problema sigue existiendo", afirmó el Presidente. "Calculo que los resultados del hisopados estarán el día de hoy .También me hisoparon para llevar al Malbrán muestras para tratar de identificar la cepa", puntualizó.

La reunión con Rodríguez Larreta

Fernández afirmó que el gobierno observa un "incremento de casos muy grande, a una velocidad de contagios mayor que en el primer momento en el área metropolitana de Buenos Aires". "(Los contagios) Empiezan en el AMBA y contamina el resto del país, quisiera que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana", sostuvo Fernández sobre posibles restricciones sanitarias.

"Entiendo que todos tienen muchas dificultades para volver a soportar un encierro, pero es lo que está ocurriendo en el mundo, hay muchos países con toque de queda en este momento. Toda europa prácticamente se cierra por la tarde, hay países que cancelaron las clases", remarcó.

Por ahora, Fernández no confirmó nuevas restricciones sanitarias, aunque adelantó que este mediodía conversará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar posibles medidas para frenar el avance de la segunda ola de contagios.

La economía y la segunda ola

"Si fuera necesario, habrá un nuevo IFE. Lo que quiero es que la gente padezca lo menos posible, estamos tomando medidas focalizadas. Cuando vemos problemas vamos sobre esas empresas y esa gente", afirmó el Presidente, que del mismo modo que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que los contagios se originan en los encuentros sociales y no en las actividades productivas.

