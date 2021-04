Copa de la Liga: el Newell's del Mono Burgos sigue sin poder ganar

Newell's Old Boys y Huracán empataron 2-2 en un entretenido partido jugado este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga.



Los goles del local fueron convertidos en el primer tiempo por Franco Negri y Jerónimo Cacciabue; Huracán lo empató dos veces con tantos de Nicolás Cordero, en la etapa inicial, y de Cristian Núñez, en el final del encuentro.

El equipo del "Mono" Burgos sumó así su tercer empate consecutivo desde su llegada al Parque de la Independencia. Enfrente, el entrenador del Globo, Frank Kudelka, que se fue de Newell's hace tres fechas, no pudo dirigir a su equipo porque dio positivo de covid-19 y en su lugar lo hizo la dupla técnica integrada por Martín Cicotello y Mariano Echeverría.

El partido no podría haber comenzado mejor para el equipo rojinegro porque abrió el marcador en su primer tiro al arco. Cacciabue metió un lateral largo en el área, Lema la peinó, la defensa de Huracán no pudo sacarla, Jonathan Cristaldo tocó atrás a Negri, el defensor le pegó fuerte y la pelota se desvió en Moya, descolocó al arquero Meza y entró.



El gol causó un efecto inverso en los equipos porque Newell's se dedicó a esperar en su campo para defender la ventaja y Huracán se animó a jugar con sus volantes y laterales. Fue así que Silva desbordó por la derecha y mandó un centro atrás que Franco Cristaldo remató a la carrera, pero la pelota se desvió en un defensor y se fue al corner.



Huracán insistió hasta que lo empató en un corner desde la derecha que Cordero anticipó de cabeza para meterla en el primer palo.



La visita continuó con su planteo ofensivo y volvió a llegar poco después con un centro pasado de Silva desde la derecha que otra vez Franco Cristaldo no pudo aprovechar de zurda y tampoco Garro, en una media palomita.



Pero Newell's volvió a convertir en su segunda llegada clara, cuando Negri mandó un centro desde la izquierda para Cacciabue, quien apareció solo por la derecha del área y con una volea la cruzó abajo, en el segundo palo. Nada pudo hacer Meza.



El partido ganó entonces en intensidad y ambos se perdieron una situación clara: Cordero gambeteó al arquero Aguerre, pero salvó Lema en el cierre; y en la réplica Alexis Rodríguez eligió rematar cerca del primer palo en una contra, cuando Maxi Rodríguez y Cristaldo entraban solos por el medio.



El complemento fue más cerrado porque el local se paró bien en su campo y Huracán buscó por los costados, pero no llegó con peligro hasta los 79 minutos en una jugada en la que Newell's se salvó tres veces: corner desde la derecha, Moya cabeceó y la pelota dio en el travesaño, el rebote lo tomó Merolla, salvó Aguerre y le quedó a Yacob, pero Formica despejó el peligro con una gran chilena casi sobre la línea del arco.



No obstante, el Globo llegó al merecido empate a cuatro del final con un centro de Erquiaga desde la izquierda, el ingresado Calcaterra quiso sacarla de cabeza, pero la pelota le cayó servida a Núñez, quien la empalmó de volea, la pelota pasó entre las piernas del arquero e ingresó. Newell's tuvo los tres puntos en el buche, pero terminó atragantado con un nuevo empate y volvió a quedar penúltimo en la Zona B, apenas por encima de Patronato. Y Huracán se llevó un punto para Parque Patricios.