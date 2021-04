Paritaria de los docentes universitarios: primera oferta, primer rechazo

Las federaciones que nuclean a los docentes universitarios nacionales rechazaron este miércoles un aumento salarial del 33 por ciento, a pagar en cuotas entre abril y febrero de 2022 y sin cláusula gatillo, ofrecido por el Ministerio de Educación. La oferta fue presentada en la primera reunión de la negociación paritaria de este año. Los dirigentes de las federaciones sindicales Conadu, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera consideraron “insuficiente” la propuesta oficial. Todos los gremios exigieron acotar la cantidad de cuotas e incluir instancias de revisión en los meses de septiembre y diciembre. El ministerio se comprometió a realizar una propuesta superadora para la semana entrante. La Conadu Histórica no fue convocada a la reunión.

La oferta presentada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, consiste en un incremento salarial del 33 por ciento, a efectivizarse en cuotas, de la siguiente manera: un 5 por ciento en abril, 5 por ciento en junio, 4 por ciento en agosto, 2 por ciento en octubre, 4 por ciento en noviembre, 3 por ciento en diciembre, 6 por ciento en enero, y un 4 por ciento en febrero.



Para la dirigencia de la Conadu, la propuesta resultó "inaceptable" ya que "es condición necesaria una revisión salarial que permita garantizar la recuperación del poder adquisitivo por encima de la inflación, y que la totalidad del aumento se realice integralmente durante el año en curso". "Es importante que incluyan cláusulas de revisión y que la primera cuota de abril sea mayor del 5 por ciento. Esperamos que el Gobierno pueda mejorar la oferta así tenemos el acuerdo cerrado antes del 20 de abril", dijo a Página/12, el secretario general de la Conadu, Carlos De Feo.

En términos similares se pronunció la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun): “No podemos aceptar este acuerdo. Además de que el aumento debe ser un porcentaje total mayor, la primera cuota debe otorgar un monto que contemple lo perdido en lo que va del año por la inflación”, expresó el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, y remarcó que “según lo que se venía dialogando, se esperaba una propuesta paritaria anual, y no por 14 meses”.



La propuesta que habían llevado los gremios a la reunión consistía en un aumento salarial del 35 por ciento y una cláusula de revisión para los meses de septiembre y diciembre, en la que se evalúe la evolución de la inflación. En la serie de demandas, la Conadu también incluyó el pedido de un bono de conectividad de 2500 pesos para los docentes, al igual que el que obtuvieron los maestros del nivel inicial y medio en la paritaria docente. La Fedun solicitó, aparte de lo salarial, que se dé cumplimiento a los puntos pendientes de la paritaria firmada en el 2020, como la renta para docentes ad honorem; la recategorización de los ayudantes de primera a Jefe de Trabajos Prácticos (JTP); de JTP a adjuntos; la implementación del pago del Convenio Colectivo de Trabajo a los docentes preuniversitarios; y la remisión de los fondos de capacitación.

La Conadu Histórica fue la única federación que no participó de este primera reunión paritaria. Según el gremio, "el Gobierno no nos convocó porque estábamos en medida de fuerza para exigir recomposición salarial". "Quiero aclarar que nuestra medida de fuerza fue dispuesta hace más de dos semanas y la reunión del Ministerio fue convocada del martes para el miércoles 7. Es decir, el Ministerio puso la fecha a propósito en coincidencia con nuestro paro para tener una excusa y no convocarnos", señaló a este diario la secretaria adjunta de Conadu Histórica, Claudia Baigorria.