Próxima etapa: los mayores de 60 años

Al anunciar la llegada de nuevas dosis de la vacuna Sputnik V, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dijo ayer que esta semana completarán el cronograma de vacunación para mayores de 70 años para luego continuar con los mayores de 60. Por otra parte, precisó algunos datos importantes: los pacientes con covid ocupan el 30 por ciento de las camas críticas de los efectores provinciales; una de las características novedosas de la segunda ola de coronavirus es que se está contagiando gente más joven y con cuadros un poco más graves, y es muy rápida la curva de contagios, se vieron más casos en personas jóvenes, entre 30 y 40 años, con cuadros más graves que antes no se veían; la franja etaria más afectada por la enfermedad continúa siendo la de los mayores de 60 años.

La ministra junto a la vicegobernadora Alejandra Rodenas recorrieron ayer el centro de vacunación ubicado en la ex Rural. Martorano confirmó la llegada ayer de 31.800 de la primera dosis de la Sputnik V a Santa Fe --el pasado viernes arribaron un poco mas de 20 mil de la segunda dosis de la vacuna rusa-- con lo cual, según estimó la funcionaria en la posterior conferencia de prensa, se completa esta semana la inoculación en las personas mayores de 70 años y la próxima comenzarán a vacunar a mayores de 60.

Consultada por la ocupación de camas por coronavirus en los efectores públicos, la ministra señaló que “no es alta, del total de las camas ocupadas, el 70% son pacientes no covid. Lo que estamos viendo es mayor cantidad de consultas de la gente que no va por covid, y además por patologías reprimidas que se venían controlando pero en menor grado, como diabetes, que se han descompensado porque no han tenido los controles adecuados durante el año pasado que hoy están ocupando camas”.

La ministra agregó: "Esta segunda ola se afronta desde el territorio, con más testeos. Por eso le pedimos a la gente que si tienen síntomas hagan su consulta rápida, se testeen y realicen el aislamiento". Respecto a la positividad de los testeos que se están realizando en el operativo instalado en Balcarce y el río, Martorano precisó que "es del 30%, aunque sí tuvimos muy alto, un 60% el lunes pasado cuando se terminó el fin de semana largo".

La titular de la cartera de Salud dijo que aún no se puede hacer un primer balance respecto a las nuevas restricciones. "Tenemos que ver cómo evoluciona, son 7 a 14 días. Pero lo importante es que socialicemos menos, que nos cuidemos, más allá de las restricciones", apuntó Martorano, para luego agregar: "Más que el rol paternalista del Estado, lo que hace falta es el rol de cada uno de saber cuidarse, de cuidar al otro. Siempre les decimos a los dueños de las industrias, los comercios, que son ellos los que deben hacer cumplir los protocolos".

En cuanto a la expectativa de que la provincia pueda realizar la compra de vacunas contra el covid, la ministra de Salud explicó que "la posibilidad siempre existió, lo que pasa es que es un bien preciado en todo el mundo, entonces las compras se están haciendo a nivel de países, de Estados soberanos. De cualquier manera, los gobernadores de la Región Centro, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se encuentran en contacto y viendo la posibilidad de poder conseguir en forma conjunta algún tipo de compras. Hasta acá, lo que se oferta es para fin de año o el que viene".

"Recorrí junto a la ministra Martorano, uno de los vacunatorios de la ciudad de Rosario. Es reconfortante ver el inmenso trabajo del personal sanitario para avanzar con el plan de vacunación mas ambicioso de nuestra historia", dijo la vicegobernadora.

"Notamos un gran entusiasmo y recibimos constantes agradecimientos por parte de adultas y adultos mayores que ya tuvieron la posibilidad de inocularse. Mientras avanza la vacunación, respetemos las medidas de prevención", remarcó Rodenas.

Por otra parte, desde la cartera sanitaria se informó que hoy, a las 12 y en simultáneo en todo el país comenzará la vacunación antigripal, de calendario. "La única recomendación es que tiene que tener 14 días de diferencia entre esta vacuna y aquella contra el covid", indicó Martorano.