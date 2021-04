Tiroteo en la puerta de la casa de Hebe de Bonafini: intentaron robarles a dos custodios

Fue un intento de asalto a la custodia de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Dos ladrones intentaron robarle a los dos policías que custodiaban la casa de Bonafini: se trató de un hecho delictivo común que no tiene ningún relación con la titular de Madres de Plaza de Mayo y que Hebe no oyó porque estaba durmiendo, pero confirmó a PáginaI12: "Yo no escuché nada, pero el hecho existió, me estoy interiorizando de los detalles".

La carátula es tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego y ocurrió en la calle 45 entre 20 y 21 de La Plata.



"Eran dos pibes en un auto. Se bajó uno y lo hirieron. Se fueron en el auto, pero terminaron detenidos en el hospital", dijeron a este diario fuentes vinculada a la causa.



Uno de los detenidos en el hospital está siendo intervenido quirúrgicamente en estado reservado.

En diálogo con este diario, Bonafini dijo que no oyó nada, pero que confirmó que el hecho existió. Cuando este diario le aclaró que de momento se lo investiga como un robo común no vinculado con su figura, dijo: "Sí, pero sabían que estaban robando a una custodia".

Fueron secuestrados un Peugeot 307 negro, un arma reglamentaria del personal policial, cuatro vainas y un plomo, todos de 9 mm. 04, un bolso negro, cuatro tablet, varias cadenas de oro, un par de precinto y una picana eléctrica, con forma telefono.

Interviene en la investigación la UFIJ a cargo de Juan Menucci.



El ladrón que está siendo operado presenta un orificio de entrada a la altura de la costilla, del lado derecho, otro del lado izquierdo y un orificio entrada altura abdomen, sangrado de hígado y tiene ano contranatura.

Debido a las varias perforaciones en el intestino está alojado en terapia, en el shokroom.