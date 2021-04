Sáenz desestimó la compra de vacunas por la escasez de producción mundial

La posibilidad que abrió el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, de las provincias puedan comprar vacunas contra la covid-19 con fondos propios, disparó especulaciones en Salta a partir de información oficial que indicaba que el gobernador Gustavo Sáenz pidió informes a sus ministros sobre las gestiones que se realizan para la compra de dosis.

Sin embargo, anoche durante la transmisión en vivo que hizo en redes sociales, “para festejar el cumpleaños con la gente”, el gobernador descartó que Salta pueda hacerse de vacunas debido a que “no hay producción en el mundo”.

“Estuve con el embajador de Rusia, le he pedido a él, también al embajador de los Estados Unidos, con quien tengo buena relación, pero no hay forma de conseguir, sí de Estado nacional a Estado no puede conseguir, imagínese un estado provincial”, indicó el mandatario.

“Por supuesto, aparecen muchos en el medio ofreciendo, pero no le generemos expectativas a la gente cuando no es algo cierto. Es un bien escaso, un bien que en el mundo la producción no está alcanzado para cumplir con lo que ya está pagado, Argentina ya pagó una cantidad muy importante de vacunas y van llegando de a poco, ojalá que lleguen lo más rápido posible”, concluyó Sáenz antes de seguir respondiendo los mensajes, casi todos felicitándolo por su natalicio.

Por la mañana en una nota con Multivisión, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, pidió prudencia con ese tema y también se refirió a la insuficiente producción mundial. Pero en esa entrevista había dejado una ventana abierta al señalar que “estamos explorando alternativas” y que se habían comunicado con embajadas y laboratorios: “Estamos con las comunicaciones necesarias que tenemos que tener, pero no hay que generar expectativas falsas”, precisó.

Además, señaló que se encuentran “muy conformes” con el trabajo de Nación en lo referido a la provisión de vacunas y destacó la compra de 60 millones de dosis por parte del gobierno nacional, para distribuir a todo el país.

El ministro que primero hizo referencia al tema fue el titular de Salud, Juan José Esteban, en una entrevista el domingo en el diario El Tribuno, en la que al igual que Sáenz ayer, había tirado por tierra la chance de una operación de compra.

"La intención del gobernador fue comprar vacunas, tuve una reunión con el ministro de Economía, Dib Ashur, que se comunicó directamente con Nación y lamentablemente no es así. Está cerrada la importación, solamente van a recibir vacunas las naciones que ya hayan pagado las vacunas por lo menos hasta fin de año, o sea, es lamentable, pero no hay posibilidad de comprar vacunas".

Sin restricciones por ahora

A diferencia de las nuevas restricciones que anunció el presidente Alberto Fernández para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que verán limitada la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana, además de la suspensión de las clases presenciales por dos semanas y toda actividad recreativa en ambientes cerrados, el gobernador Sáenz no dio señales de que algo similar se aplique en Salta.

En la transmisión se limitó a pedir que se extremen las precauciones individuales y la responsabilidad, especialmente en los jóvenes, principales protagonistas de las fiestas clandestinas.

Pero subrayó que la situación de Salta aún difiere de la gravedad que existe en Buenos Aires, lo que permite mayor flexibilidad. Igualmente, trascendió que hoy el Comité Operativo de Emergencia se reúnirá al mediodía y que de ahí podrían surgir nuevas medidas, aunque no serían tan rigurosas como las planteadas en el AMBA.