Acuerdo de precios para electrodomésticos y electrónicos

El Gobierno nacional, anunció este domingo mediante el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, busca cerrar esta semana un acuerdo con productores y comercializadores de artículos electrónicos y electrodomésticos que permita preparar un "sendero de precios" previsible hasta fin de año.

“Queremos que los precios de los electrodomésticos y electrónicos queden establecidos en los niveles actuales, con posibilidad de tener cláusulas trimestrales de adecuación o en función de variables como la evolución del tipo de cambio”, explicó Kulfas.

Según anticipó, ya "está definido el marco general que permitirá esta semana estar firmando un acuerdo con las cámaras de fabricantes, importadores y comercializadores de productos electrónicos y electrodomésticos para darle certidumbre a los precios", dijo en Radio 10.

"Una computadora y un celular son hoy un producto de primera necesidad y tienen que ver con estrategias educativas a distancia, por lo que esto es un tema central y forma parte del esquema que anunciamos la semana pasada", remarcó Kulfas, quien destacó el compromiso de los productores de generar ofertas y de poner a disposición de los consumidores productos electrónicos más baratos a través de plataformas crediticias como la del Banco Nación.



Por otro lado, el ministro se refirió a la reciente incorporación de inspectores por parte de la Secretaría de Comercio Interior y explicó que "cuando llegamos al gobierno" esta secretaría "estaba prácticamente desmantelada: no sabemos muy bien qué funciones cumplía, pero claramente no tenía ningún tipo de capacidades". Estas incorporaciones, aclaró, son "una herramienta más" para controlar la inflación, "pero no la única".

En ese sentido, el Gobierno "va a seguir trabajando para cumplir con la pauta de inflación establecida en el Presupuesto", aseguró Kulfas. Y apuntó: "Se trata de un fenómeno que tiene muchas causas sobre todo la economía bimonetaria, ese es el principal elemento que tiene la inflación en la Argentina. En ese marco, los controles son una herramienta que contribuye dentro de un plan mucho más integral”.

“Encontramos aumentos de precios que en ocasiones tienen un componente especulativo, aumentos de 'subo por las dudas': como ven que la situación puede ir a un aumento de la inflación, muchos se quieren anticipar y generar ese comportamiento especulativo de incremento de precio. Hay diferentes programas vigentes y queremos que se cumplan y por eso incrementamos alguno de los controles”, añadió.

También advirtió sobre los "abusos a los consumidores". "Algunas prácticas son casi una estafa al consumidor, como la de sumarle un gramo y cobrarlo un 50% mas caro, eso es una estafa, no tiene otra forma de ser interpretado”, denunció.

Por otra parte, agregó, “en los últimos meses hubo un incremento muy fuerte de los precios internacionales de materias primas, un 34% acumulado desde septiembre y un 14% en el primer trimestre, esto significa que efectivamente hay una economía dolarizada".

Si bien "por un lado hay aumentos de precios de insumos que tienen su incidencia en los costos internos", aclaró Kulfas, "también hay, en algunos casos, alineamiento de precio local a precio internacional que es uno de los problemas queremos evitar que se multiplique”.