"El covid es muy fuerte, no es joda", murió el padre del periodista Hernán Castillo 

Luego de haber afrontado el drama de no conseguir camas de terapia intensiva producto del colapso provocado por la segunda ola de coronavirus, el padre del director periodístico de TNT Sport, Hernán Castillo, finalmente falleció.

La noticia fue confirmada por el propio periodista, que días atrás había publicado en Twitter las desventuras que padeció, al punto de tener que conseguir un tubo de oxígeno para proveerle aire a su padre en su domicilio hasta que apareció una plaza libre en el Policlínico de Lomas.



“Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda”, escribió Castillo esta mañana en la red social, a través de un mensaje en el que agradeció “a todos los que me dieron una mano” para sortear el drama de recorrer hospitales y clínicas y no conseguir un lugar de internación.

El domingo pasado, el periodista había dado cuenta de la odisea que vivió él y su familia. “Mi papá tiene covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá”, escribió.

Según contó, cuando llamó a una ambulancia de la prestación pública para jubilados y pensionados, un doctor le recomendó dejar a su padre en su domicilio con un tubo de oxígeno, hasta tanto apareciera una cama libre. “Si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado'', le dijo.

La internación apareció en el distrito del sur del conurbano bonaerense, pero el cuadro de coronavirus que padecía el paciente fue de tal gravedad que solo pudo sobrevivir hasta hoy, dos días después de haber encontrado un lugar en terapia intensiva.