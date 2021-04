Defensa y Justicia igualó con Independiente del Valle en Ecuador

Defensa y Justicia, flamante campeón de la Recopa Sudamericana, igualó 1-1 como visitante de Independiente del Valle, en Ecuador, en partido válido por la primera fecha del grupo A de la edición 2021 de la Copa Libertadores.



En el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, en Quito, el conjunto de Sebastián Beccacece sostuvo el empate, apoyado en algunas intervenciones de su arquero, Ezequiel Unsain.

El equipo de Florencio Varela se puso en ventaja a los siete minutos del primer período, por intermedio del riocuartense Carlos Rotondi, quien robó una pelota en la mitad de la cancha, ensayó una corrida y definió con un remate de zurda ante la salida de Moisés Ramírez.

Independiente del Valle, ganador de la Copa Sudamericana en la temporada 2019, estableció la igualdad, a través de un cabezazo del argentino Cristian Ortiz.



El equipo ecuatoriano, que tuvo en sus filas a los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) y al citado Ortiz, ejerció un nítido dominio de las acciones, sobre todo en la primera etapa, cuando generó situaciones de riesgo que bien le pudieron haber dado la ventaja.

En el segundo período, el desarrollo se volvió menos intenso, aunque Independiente del Valle siempre se sintió protagonista y tuvo las chances para desnivelar.



Defensa y Justicia, que no modificó el esquema táctico 5-4-1 en ningún momento del partido, ya había resignado la posibilidad de la contra y prefería acomodarse en el fondo para intentar conservar el punto. Finalmente, el ‘Halcón’ cumplió su objetivo.