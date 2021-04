El presidente Alberto Fernández afirmó este sábado que el fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni, es "incomprensible" y se trata de una "pérdida enorme".



"Cuando me llamó ayer Sergio (Massa) para darme la noticia quedé demudado porque es una muerte incomprensible. Un hombre joven, de una vida sana. Una pérdida enorme, una noticia espantosa", dijo Fernández. "Llorábamos juntos (con Massa) porque siempre le decíamos que no manejara solo los viernes a la noche" a Junín, contó.

El presidente sostuvo que el fallecido ministro "dio todo" en su gestión al frente de la cartera de Transporte en medio de la pandemia de coronavirus "para hacer las cosas bien" y dijo que su muerte es "una pérdida inmensa para el Estado". "Realmente era muy valioso", dijo el Presidente emocionado, en declaraciones a radiales.

Tras recordar algunas de las iniciativas con la que trabajaba Meoni, entre las que destacó las paradas seguras, Fernández afirmó: "Hablábamos de que la semana que viene íbamos a ponerlo en marcha, pero a la noche todo se me nubló con esta noticia espantosa. Es una pérdida tan grande y lo lamento tanto".

En declaraciones a Radio 10, el jefe de Estado señaló que conoció a Meoni en 2003 "cuando asumió como intendente" de Junín. "Desde entonces forjamos un vínculo y una amistad. Tenía perfil bajo, pero una experiencia enorme, una inmensa honestidad: siempre le valoré eso. Lo quise mucho, era alguien realmente valioso. Era un político de pura raza, que daba lo mejor de la política. Dio todo en este tiempo de ministro", resaltó.

Sobre la pandemia



El presidente advirtió que "las personas que se enferman (de coronavirus) en la ciudad de Buenos Aires deambulan buscando cama y terminan atendidos en el Gran Buenos Aires".



"Hay una saturación de camas en la Ciudad y la Ciudad no toma en cuenta este dato. Estamos buscando con Axel (Kicillof) la manera de ampliar el número de camas de terapia intensiva en el Gran Buenos Aires", precisó el mandatario sobre la reunión que mantuvo el viernes en la Casa de Gobierno con el gobernador bonaerense.

Además, estimó que "empezamos teniendo problemas con el PAMI. Ahí entendimos que era una decisión política del gobierno de la Ciudad no atender a la gente del PAMI en la Ciudad y derivarlos a la Provincia. Pero después empezamos a ver que ese problema se repetía con todos los efectores privados".

En tal sentido, insistió en que apuntarán a "ampliar el número de camas para que a nadie le falte, para que si no la tienen en la Ciudad, tengan la garantía de tenerla en la Provincia"; y cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"No podemos hacernos los distraídos y mucho menos fingir o mentir con las estadísticas: la única estadística que cuenta es la de la persona que está 20 horas dando vueltas en una ambulancia buscando una cama donde terminar siendo atendida.

Éso es lo único que cuenta", advirtió.

Fernández criticó a Juntos por el Cambio por sus cuestionamientos iniciales a la vacuna Sputnik V. "Los que me denunciaron por envenenar gente ahora dicen que nunca dijeron que envenenaba gente. En el medio, dijeron eso para asustar a la gente y que no se vacune. Celebran las vacunas que no llegan. El odio nos está llevando al peor de los mundos", se quejó.

A la vez, el Presidente instó a la población a "quedarse en casa, circular lo menos posible" en cumplimiento de las medidas restrictivas adoptadas en el AMBA para frenar el impacto de la segunda ola de casos de coronavirus. "Sé de lo antipático de las medidas que tomo, pero es para cuidar a la gente", añadió.

También se refirió a la provisión de vacunas contra el coronavirus. "No saben el tiempo que dedico para hablar personalmente con laboratorios y presidentes del mundo para conseguir vacunas. Muchos me dicen que nos va bien porque estamos entre los países que más han vacunado, pero no nos va bien: el tema es que a otros les va muy mal", afirmó.

"Tuve una comunicación con el CEO de AstraZeneca (Pascal Soriot), a quien le manifesté mi malestar con lo que está pasando: la Argentina ha producido cerca de 30 millones de principios activos y no ha vuelto la cantidad de vacunas que habían prometido traer. Estamos hablando con Moderna, con Pfizer, con Jannsen, con absolutamente todos para resolver el problema de las vacunas, que faltan en todo el mundo", concluyó.