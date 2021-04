El XVII Encuentro de Cine Europeo se desarrollará de forma online entre el 1º y el 31 de mayo y comprende una selección de diecinueve películas de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia. Se une a la programación en ocasión del Mes de Europa, llamado así porque el 9 de mayo cada año se celebra el Día del Viejo Continente. El Encuentro es coordinado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en colaboración con las embajadas e institutos culturales de los Estados Miembros de la UE presentes en el país. El ciclo tendrá una mirada con perspectiva de género ya que los films invitan a reflexionar sobre la desigualdad, el empoderamiento, la discriminación y la exclusión, entre otros. Las películas estarán disponibles en forma gratuita entrando al sitio web del Encuentro.

"El Encuentro ya lo hicimos de forma virtual en mayo y en noviembre de 2020. Esta es la tercera vez que estamos organizándolo de manera virtual", señala Mariana Barcelo, productora general del ciclo. "Le vamos tomando práctica y siempre está bueno poder compartirlo y seguir haciéndolo, a pesar de que la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad", agrega.

"Se pueden agrupar las películas por temática. Sobre temática de transgénero hay tres films de Dinamarca, Portugal y Austria", comenta Barcelo. La danesa es el drama A Perfectly Normal Family, dirigido por Malou Reymann. Como anuncia el título, Thomas, Helle, Emma y Caroline son una familia “perfectamente normal”. Pero cuando el padre de familia les dice que es transgénero, todo cambia. La familia lucha por aferrarse a todo lo que tenían juntos y, al mismo tiempo, tiene que aceptar que, a partir de ahora todo será diferente. El largometraje portugués Morir como un hombre, de João Pedro Rodrigues, enfoca en que la historia de Tonia, un transexual cuya juventud ha quedado atrás y desea operarse para cambiar de sexo. El amor le da sentido a su vida, pero también sufrimiento; y se debate entre esa pasión por vivir la vida intensamente y ese padecer de la soledad que siempre amenaza.

Erik & Erika, de Reinhold Bilgeri.

El trío lo completa la producción austríaca Erik & Erika, de Reinhold Bilgeri, que posa su mirada sobre la historia real del hombre que se convirtió en campeona mundial del esquí femenino. Erik Schinegger nació y creció como mujer hasta que un nuevo test médico demostró que genéticamente era un hombre. Esta película cuenta la historia de su vida como mujer, su definitiva transición a la masculinidad y su lucha por reconocimiento en una época en la que no había lugar en el diccionario social para una palabra como “transgénero”.

"También hay dos films sobre el empoderamiento de la mujer y la posición de la mujer en la sociedad actual, una película eslovena y una belga", comenta Barcelo. La primera es My Last Year as a Loser. Dirigido por Urša Menart, el largometraje dramático reflexiona sobre la vida de Špela, una joven graduada en Historia del Arte que lucha por encontrar un trabajo estable. Mientras tanto, se gana la vida como recepcionista de una galería de arte, guardavidas en una piscina, y camarera en un bar de la ciudad. A diferencia de sus mejores amigas, que se mudaron de Eslovenia hace años y no tienen la intención de regresar, Špela insiste en quedarse en Ljubljana, aunque la mayor parte de su vida social se desarrolla a través de Skype. Cuando su novio de toda la vida también se marcha tras recibir una oferta de trabajo en el extranjero, Špela se queda sin departamento, trabajo y compañía. De vuelta en la casa de sus padres y su abuela, quien ahora ocupa la que fuera su habitación de niña, Špela se da cuenta de que crecer será más difícil de lo que esperaba.

En tanto, el film belga Emma Peeters, de Nicole Palo, es una comedia que tiene como protagonista a la mujer del título, quien en 34 años de existencia, no ha llegado muy lejos. Convencida de que su vida es un fracaso, Emma decide ponerle fin. Hasta que conoce a Alex, el amable empleado de una funeraria. Lejos de disuadirla, la ayuda de formas inesperadas.

"Agregamos a la programación Yo soy Greta, de Nathan Grossman, una película sueca que justo en este momento es súper interesante", cuenta Barcelo. Es un documental biográfico sobre la activista ambiental adolescente Greta Thunberg. Partiendo de la huelga escolar individual para la acción ambiental frente al Parlamento sueco, Grossman sigue a Greta, una estudiante tímida con Síndrome de Asperger, en su ascenso a la notoriedad y su impacto decisivo a medida que inspira huelgas estudiantiles alrededor del mundo. La película culmina con su viaje en velero a través del Océano Atlántico para hablar en la Cumbre de la ONU sobre la Acción Climática en Nueva York.

Este año, varias colaboraciones enriquecerán la programación y los eventos especiales. "Siempre se hacen eventos especiales. Todas las ediciones tienen charlas y talleres. Esta etapa no es la excepción, y armamos unas colaboraciones especiales", subraya Barcelo. En primer lugar, el Encuentro de Cine Europeo suma a la Iniciativa Spotlight, impulsada por las Naciones Unidas y la UE para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en una actividad de reflexión a partir del análisis conjunto de una película de la programación que toca el tema de la violencia. "La película elegida es la italiana El valor de una mujer, que habla sobre la violencia de género en el ámbito laboral", informa Barcelo.

A su vez y, con el fin de potenciar el alcance de temáticas comunes como género, integración e inmigración, el ECE trabajó en estrecha colaboración con el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) para presentar conjuntamente la película francesa Una niña (Petite Fille), del francés Sébastien Lifshitz. El documental con temática transgénero aborda la historia de Sasha, que cree que cuando crezca será una niña. Además de varias entrevistas con los padres, quienes hablan de Sasha como "su niña", la película muestra también la lucha incansable de la familia contra un entorno hostil. Se la ve a Sasha jugando, yendo a clases de ballet y durante una visita a un terapeuta especializado en identidades de género. En la escuela, a Sasha no se le permite vestir "como una niña", debe usar ropa "de niños". En varias ocasiones Sasha no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado, y no la dejan simplemente ser quien es y vestir lo que le apetezca.

Por último, para celebrar el Día de Europa y con la idea de que haya cine de forma presencial (si las condiciones sanitarias y si las disposiciones vigentes lo permiten), el Centro Cultural Kirchner recibirá una película del Encuentro de Cine Europeo que se proyectará de forma gratuita y abierta al público en la Sala Argentina, siguiendo todos los protocolos de reserva previa y de seguridad que estén en vigor a la fecha de la proyección.