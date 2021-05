A pesar de que la cosa parece estar lejos de resolverse, ya podemos dar un diagnóstico. No un diagnóstico final, claro, porque la cosa puede empeorar. Digamos más bien un diagnóstico de medio término, aunque apostaría lo que no tengo a que no le erro por mucho.

Al fin, después de más de un año de encierros, idas y venidas, y de mucha muerte, sabemos que el capitalismo no explotó ni se volvió más humano, que los solidarios siguen siendo los mismos de siempre y que la gente puede llegar a ser tan estúpida que prefiere morirse antes de reconocer que estaba equivocada.

Hablando de la gente estúpida. Al fin nuestros padres tenían razón cuando nos decían cuidate y a la vez agitaban una alpargata. Me refiero a la gente a la que además de decirle que se puede morir hay que amenazarla con multas o cárcel. Y aun así…

Y sabemos también que el futuro pinta más bien negro, sobre todo para la gente común, la plebe, los países más pobres, o sea nosotros. Casi tan negro como antes, pero peor, que, como diría Silvio, no es lo mismo pero es igual.

Ya que no hay cambios que nos favorezcan, disfrutemos de haber aprendido algunas cosas, que la letra con sangre entra. Y con muerte, más aún.

Aprendimos (o ratificamos) que la mayoría de la gente cree que el que se va a morir es otro. Y que en tiempos de crisis espera que alguien se sacrifique en su lugar. Esta vez les tocó a los médicos y enfermeros, como otras veces fueron los soldados o los militantes o los de la primera línea de todas las batallas.

Aprendimos también (o ratificamos) que el enemigo es el mismo de siempre. Que aunque le vayamos cambiando el nombre o se vaya vistiendo de cordero, de Armani, de citador de frases de almanaque, es una hiena que se alimenta con nuestra carne, nuestro miedo y nuestro desconcierto.

Sabemos mejor que nunca (como si hiciera falta, en este país) que para ellos la muerte es una mercancía, una moneda de cambio. Una forma de vivir, paradójicamente.

Y que por mucho que a ese enemigo se lo llame amigo, tarde o temprano te la va a dar por la espalda, o por rincones más dolorosos. Eso es algo que podemos agradecerle a este bicho de mierda. Que los pusiera un poco más en evidencia aún.

Y sabemos ahora, más que nunca, que contra ese enemigo no hay vacuna. Que te van a volver a traicionar una y otra vez. Basta verles la cara de garcas. Ah, porque esta crisis no le cambia la cara a la gente. Yo en eso soy lombrosiano y acierto tres de dos.

Hablando de vacunas. Aprendimos que los milagros no existen, que Dios aprieta, ahorca y mata. Y que a las enfermedades las combaten las vacunas y no los discursos ni los deseos ni los ruegos ni los gurúes. Y sabemos además que a las vacunas no te las regalan, sino que aparecen en tu vida según las reglas de la geopolítica.

Una buena es que los filósofos que andaban pronosticando el fin del capitalismo y coso se callaron un poco. Cuanta charlatanería, mamita. El mundo cambió, es verdad, pero no para el lado que anunciaban. Y menos para el lado de la justicia. Y menos aun tomó conciencia.

Esto no es como esas películas donde aparecen marcianos y el mundo se une para combatirlos. Acá aparecieron marcianos en forma de virus y el mundo se cerró sobre sí mismo, dejó a los más débiles a la intemperie, creó la vacuna, se las dio a los países más poderosos y chau pinela. Si no ligaste, jodete. Si tu gobierno no te protege, jodete.

Otra revelación, que supongo que se da cíclicamente en la historia, es la naturalidad con que uno acepta la muerte y convive con ella. Acá la película vendría a ser una guerra, con la gente sentada en un café lo más pancha mientras que en la otra cuadra levantan los muertos del combate de la noche anterior.

Si hay un aprendizaje final es que el futuro tira de sisa y viene de nalgas, para qué negarlo. Y que a las mismas inequidades de siempre habrá que sumarles otras nacidas de este kilombo sin fin.

Se hará difícil de acá en más esperar un golpe de suerte o apostar al optimismo como estrategia. Todo para no caer en lo que Borges llamó “las alarmas y los temores de la esperanza”. Siempre habrá esperanzas, claro, pero a partir de ahora vendrán con una pequeña luz de alarma.

Para colmo, desaparecieron los animalitos que habían tomado las calles ante la ausencia del hombre. Ya ni una selfie con un rinoceronte te podés hacer. Aunque mejor no, porque tal como viene la cosa seguro que terminamos engrampados en la cornamenta del noble animal.

