El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, aclaró que los trabajadores de los comedores comunitarios "ya son esenciales" según las disposiciones oficiales vigentes y estimó que serán vacunados contra el coronavirus "a su turno", del mismo modo en que lo harán en la ciudad de Buenos Aires.



En ese sentido, el referente del Movimiento Evita aclaró que esos trabajadores serán inoculados "cuando la campaña de vacunación incluya a los trabajadores esenciales como a una cajera de supermercado o un chofer de colectivo”.



Con críticas a los medios de comunicación por “tergiversar” la información, Pérsico aclaró que “lo que se pidió a Nación fue que se contemple la misma situación que ocurre en la Ciudad, donde por iniciativa de la ministra -de Desarrollo Humano y Hábitat- María (Migliore), se hizo una lista de 10 mil colaboradores de comedores y se los incluyó en una lista de esenciales” y se espera que sean vacunados cuando le corresponda a a ese grupo.



En declaraciones a radio Rivadavia, el referente del Movimiento Evita remarcó que “en el decreto inicial (de la pandemia) que lanzó el presidente (Alberto Fernández) junto a (Axel) Kicillof y (Horacio) Rodríguez Larrreta (en 2020), los colaboradores y cocineros de los comedores comunitarios ya estaban incluidos como esenciales".



Respecto a la declaración de “esenciales” a los trabajadores de los comedores populares, Pérsico destacó que en los primeros meses de la pandemia eso “también fue avalado por el Gobierno de la Ciudad, donde se resolvió que 10 mil compañeros de los comedores son esenciales y serían vacunados cuando haya vacunas y se vacunen a los esenciales”.



“Esto no se trata de que se vacune ya a los trabajadores de los comedores, sino de que se los visualice. Claro que no serán vacunados ahora, ya que solo se está vacunando al sector salud, educación y seguridad de los esenciales”, detalló.



Pérsico resaltó que “la ministra María (Migliore), con una muy buena iniciativa, hizo la cuenta de cuántos son los colaboradores de los comedores populares y los puso en una lista de esenciales” y, como tal, “deben ser vacunados para que se sostenga esa actividad en plena pandemia”.



Sobre los tiempos de cuando serán vacunados, volvió a aclarar que los trabajadores de comedores “serán vacunados cuando se empiecen a vacunar a los esenciales como a una cajera de un supermercado o un chofer de colectivo”.



“Lo novedoso es que ahora son visualizados los trabajadores de los comedores. Aunque todavía no se están vacunados porque todavía no llegó la vacunación para los esenciales”, cerró.