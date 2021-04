El hijo del presidente Alberto Fernández, Dyhzy, publicó un descargó a través de su cuenta de Instagram donde denunció las agresiones que recibe a través de las redes sociales, al tiempo que invitó a la gente a reflexionar sobre estos casos.

"Me llama mucho la atención que cuando hay gente que me insulta, generalmente tienen fotos con sus hijes. Y me preocupa mucho esto porque realmente pienso, ¿cómo puede haber gente tan violenta con hijes?", expresó el joven a través de sus historias.



No es la primera vez que Dyhzy, que cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, expone esta situación. "Me preocupa demasiado que gente tan violenta tenga hijes, porque imagínense que estos pibes hagan algo que sus padres no les gusta, ¿qué van a hacer, dañarlos psicológicamente?”, cuestionó.

"Imaginate que vos en tu cuenta sos amor y paz, re buena gente, publicás fotos con tus hijos, y después vas y le comentás en una foto a alguien 'puto de mierda', 'trolo de mierda'. Opinás sobre la paternidad de les padres de quienes insultás. ¿No les hace ruido que esa gente tenga hijes? A mí me hace mucho ruido", enfatizó.

Por otro lado, el joven compartió su intranquilidad por este tipo de mensajes: "Yo imagino que el día de mañana uno de esos pibes resulta que es gay, lesbiana o trans, y me preocupa mucho que después uno de estos padres lo eche de la casa".

"Un gran común denominador de la gente LGBT es que a muchos, muchas y muches les echan de la casa cuando salen del closet. Pasa, pasó y sigue pasando. ¿Son así de violentos con sus hijos?", remarcó.

Hacia el final de su mensaje, Dyhzy llamó a reflexionar sobre esta clase de conductas, en particular "por el ejemplo que le dan a sus hijos".

Y concluyó: "Esta gente que tanto habla de la educación y después va, maltrata, insulta, discrimina. ¿No les parece que estos padres deberían calmarse un poco? ¿no les preocupa que el día de mañana puedan ser violentos con sus hijos si son así de violentos con gente que no conocen?".