Las protestas que sacuden a Colombia dan lugar a reacciones en distintas partes de la región y son varios los artistas que se han hecho eco de lo que pasa. Uno de los que se sumó a esa lista es el rapero McKiller, quien armó un video con una performance en la que advierte que ese país “está en alerta roja” y pide ayuda.

La pieza audiovisual combina un rap en el que McKiller narra lo que ocurre en ese país con imágenes del presidente Iván Duque, al que critica duramente, y de la represión desatada contra quienes salieron a manifestarse contra sus medidas económicas.

“Ya no es solo la reforma ahora también es por las almas de la gente que mataron mientras protestaba en calma”, dice entre otras cosas McKiller. El rapero también se pregunta “¿Ahora quién nos matará? ¿La pandemia o en régimen de opresión?” y remarca que “Colombia está en la calle pidiendo una mejor vida”. “Soy colombiano, ni de izquierda ni derecha, soy del pueblo y por mi gente me paro en la brecha”, agrega el artista, que remata su pieza con una cita al clásico de León Gieco: “Solo le pido a Dios que cuide a los que van a frente, sin temor luchando por toda la gente, que la guerra no me sea indiferente porque es un monstruo grande y pisa fuerte. No más violencia, detente”.