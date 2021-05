"Estamos con una gran preocupación, lo hemos planteado en la reunión con el MInisterio de Educación, a los que les entregamos un informe donde vemos que el crecimiento de casos es alto en la provincia, un aumento muy fuerte de casos en niños y en jóvenes, creemos que hay que suspender la presencialidad en todos los niveles", planteó ayer la secretaria General de Amsafé provincial, Sonia Alesso. En ese marco, la dirigente gremial dijo a Canal 3 que "hay que tomar una medida restrictiva, que no solamente afecte a las clases si no a otras medidas, creemos que estamos en una situación sanitaria verdaderamente complicada. Hoy estamos con la preocupación de que no hay camas en Rosario y que está muy complicada la situación del sur de la provincia, pero también en la ciudad de Santa Fe, Rafaela y de varios departamentos".

Consultada por la vuelta a la presencialidad del nivel secundario, la titular del gremio que nuclea a los docentes públicos señalo: "El problema que tenemos no es con la escuela, en realidad la escuela no es una isla, y por más que las autoridades del gobierno digan que las escuelas están cuidadas, vemos permanentemente contagios de docentes y alumnos, no porque no haya protocolos o porque los docentes no se cuidan, si no porque las escuelas no pueden poner una barrera con el afuera. Los cuidados tienen que ser de toda la población porque tenemos al sistema de salud colapsado".