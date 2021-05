La Asociación de Exferroviarios Unidos de Salta realizó una protesta sobre las vías en la ciudad de General Güemes para reclamar por puestos de trabajo para 32 jóvenes formados en el rubro, que no fueron tenido en cuenta cuando tomaron 60 trabajadores parangresaron para el corredor de Salta a Campo Quijano y también en el depósito de base que hay en Güemes.

El referente Aldo Argañaraz dijo a Salta/12 que permanecerán toda la noche sobre las vías realizando un corte total. Se encuentran al frente de un depósito para impedir la salida de locomotoras, lo que afectará también la línea C13 del tren urbano que va de Güemes a Salta, y es operado por la sociedad SOFSE. Además detuvieron una locomotora de transporte de cargas del Ferrocarril Belgrano.

La asociación de Exferroviarios fue fundada en 2011, con obreros del ferrocarril cesanteados durante la década de los 90. Argañaraz indicó que como exferroviarios se han dedicado a formar a sus hijos y jóvenes de la localidad en este rubro. La protesta que realizan es contra el gremio de la Unión Ferroviaria que tiene una bolsa de trabajo y no los tuvo en cuenta para el ingreso en 60 puestos de trabajo. Argañaraz dijo que esas personas que ingresaron a trabajar entre marzo y abril fueron tomadas "de forma indiscriminada" y sin reconocimiento a los desocupados de la asociación.

Argañaraz contó que ya se habían reunido con el ministro de producción Martín de Los Ríos semanas atrás para manifestarle la necesidad de puestos de trabajo, según indicó el funcionario se comprometió a gestionarles una solución pero cuando lo llamaron después no les atendió el teléfono. Ante la falta de respuestas políticas y por la desocupación que padecen en la zona, decidieron implementar medidas de fuerza este jueves desde las 8 de la mañana. "Estamos acá, los jóvenes han sido capacitados por la asociación de exferroviarios. Agotamos las instancias con el gobierno provincial".

El referente dijo que tienen a personas formadas en mantenimiento de locomotora, y operario de vías con carnet aprobado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). "Por estatuto tienen obligación de hacer ingresar a hijos de ferroviarios, no lo hicieron. Es una flagrante humillación para nosotros, ingresaron varios integrantes de la misma familia", afirmó.

Argañaraz precisó que están reclamando por el ingreso de 32 personas, entre las cuales hay "hijos de ferroviarios cesanteados de los 90". Además indicó que 18 conductores de equipos autopropulsados, habían estado trabajando en el sur provincial en la renovación de vías completas que realizaba la empresa UCSA en el Ferrocarril Belgrano, pero los dejaron sin trabajo en 2019, y denunció que con la pandemia en 2020, siguieron despidiendo trabajadores.

"Hablamos con Edgardo Gutiérrez de la Unión Ferroviaria, confirmó que hicieron ingresar a 60 personas. No comunicaron (antes), nos dejaron de lado", consideró Argañaraz.

"En estos momentos vino la policía tres veces a tomar nota", manifestó el hombre y señaló que les pidieron sus nombres. "Nosotros esperamos que no haya ninguna acción represiva , estamos dispuestos al consenso. La parte política no reacciona o no quiere darle importancia, nadie se dio por enterado. No estamos cortando la ruta, solo es corte de vía. No se daña ninguna máquina, simplemente es obstruir el paso del ferrocarril Belgrano y SOPSE", manifestó Argañaraz.