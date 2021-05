A pesar de las críticas realizadas por distintos sectores, a partir de este miércoles comienza a regir en Chile un pase de movilidad para vacunados contra la covid-19, anunciado durante el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, que alcanza a personas que hayan cumplido el período de inmunización tras recibir la segunda dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus dispuestas en el país



Luego de conocer la noticia, un grupo de diez sociedades médicas y científicas cuestionaron la emisión del documento al alertar sobre el incremento de casos de coronavirus en los últimos 14 días, así como del colapso del sistema de salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país cuenta más de 1,3 millones de casos confirmados y un total de 28.585 muertes.

Según los últimos registros, durante la mañana de este miércoles las autoridades sanitarias chilenas reportaron 5.176 casos nuevos de covid-19. En cuanto a la positividad diaria del país, esta alcanzó un 12,79 por ciento, lo más alto en seis semanas (14 de abril, 13,73 por ciento).



“El sistema de salud sigue funcionando al límite, con una expansión de más de un 300 por ciento de su capacidad, y una persona fallece cada 14 minutos a causa de esta enfermedad en nuestro país”, señala parte del comunicado.

Para el grupo de expertos, el pase de movilidad puede generar confusión entre la población y una falsa sensación de seguridad, lo que hace recordar lo ocurrido cuando durante el verano el Gobierno emitió un permiso de vacaciones y posteriormente se relacionó al brote que hizo que Chile alcanzara un pico de 9.151 casos positivos el 9 de abril.

“Este nuevo permiso puede llevar a confusión, a generar una sensación de seguridad que no es tal y que no va en la línea de la comunicación de riesgo, siendo contradictoria respecto del mensaje de autocuidado que se debe promover, tanto en las personas vacunadas como no vacunadas. A esto, se suman las enormes dificultades para fiscalizar el cumplimiento de medidas de este tipo”, expone el texto.

El comunicado destaca que “es crucial recuperar la lógica sanitaria, es decir, la concordancia entre la situación epidemiológica y las medidas que se adoptan" y resalta la necesidad de "reformular el plan paso a paso y mejorar la temporalidad de las medidas" ya que "cualquier aumento de movilidad va a generar mayores contagios, lo que lamentablemente el sistema de salud no tiene capacidad de soportar”.

Y concluye: "El centro de la discusión ahora debe estar en un control efectivo de la pandemia y en cómo llegar a un escenario que tienda a la eliminación del covid-19 en los próximos meses, tal como lo han logrado exitosamente ya muchos países. En esto, la vacunación de toda la población juega un rol central, pero no puede ser considerada como la única medida".



A su turno, la presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Izkia Siches Pastén, sumó sus cuestionamientos sobre la medida: “Recordemos lo que ocurrió con el permiso de vacaciones. Actualmente mueren en promedio cerca de 100 personas diarias por covid y no podemos normalizarlo”.

Por su parte, la titular del Colmed en Santiago, Francisca Crispi, sostuvo que "implementar esta medida en este momento epidemiológico es una mala decisión", y agregó: "Llevamos más de 14 días de aumento de casos diarios, aumento de casos activos y la capacidad hospitalaria UCI en un 300 por ciento de ocupación."



En respuesta a las críticas, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio Avaria, explicó que este pase "no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a personas que ya han completado su vacunación y que, por tanto, representan un menor riesgo para otros y para ellos mismos”.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, remarcó que la medida busca incentivar a la población a vacunarse: "También pensamos que el pase de movilidad tiene este estímulo, porque la gente joven, en proporción a los adultos mayores, hasta el momento había sido la que tienen menos cumplimiento. Yo creo que ahora van a aumentar la posibilidad de vacunarse, se van a vacunar muchos más, y vamos a tener una mejor tasa".



Hasta la fecha, 9,8 millones de personas recibieron la primera dosis y 7,8 millones recibió doble inoculación, en un calendario que tiene estipulado entre esta y la próxima semana avanzar con personas de entre 29 y 23 años.

¿Cómo funciona el pase de movilidad?

¿Quién puede obtenerlo?

Es para todos quienes hayan completado su proceso de vacunación y ya hayan pasado 14 días desde la aplicación.

¿Qué permite?

Que las personas puedan desplazarse libremente en comunas de una misma región que están en Cuarentena o en Transición.



¿Se pueden hacer viajes interregionales?

Sí, pero solo entre comunas que estén al menos en Fase 2. Es decir, si una persona está en una comuna en Cuarentena o quiere ir a una comuna que está en Cuarentena, no puede hacerlo.



¿Dónde se obtiene?

El pase se descarga con el código QR en http://mevacuno.gob.cl. Este código QR es dinámico, por lo cual si una persona se convierte en contacto estrecho, caso sospechoso o da positivo en covid-19, entonces ya no tiene habilitado el pase.



Otra forma de obtenerlo es solicitarlo directamente en un centro de salud presentando el carnet de vacunación que acredita si la persona recibió ambas dosis y cumplió con el periodo de dos semanas posterior a la segunda.



¿Qué pasa con los niños?

En el caso de los niños, o los menores de 18 años, van a poder acceder a este levantamiento de restricciones siempre y cuando estén acompañados por su mamá, papá o tutor que tenga un pase de movilidad habilitado.

¿Qué pasa con las personas que se vacunaron afuera?

Se homologa la vacuna que se pusieron afuera. Sin embargo, el pase de movilidad no sirve para hacer viajes internacionales, ni exime de restricciones para estos, solamente es para hacer viajes dentro de Chile.