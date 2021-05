El entrenador Ricardo Caruso Lombardi fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro tras agravarse su cuadro de coronavirus. El DT, actualmente sin club tras su salida de Belgrano de Córdoba, de la Primera Nacional, dio positivo de covid-19 la semana pasada y se encontraba aislado junto a su esposa, quien también contrajo el virus.

"Acá, internado como a muchos que les toca (bicho de mierda)", escribió en su cuenta de Twitter, donde felicitó al "Pipi" Leandro Romagnoli por la victoria de San Lorenzo sobre Huachipato de Chile, por la Copa Sudamericana. "Se lo merece, gran estratega, conoce, sabe, gente de san Lorenzo hay que darle la oportunidad, va a andar bárbaro y además lo principal gran persona, se lo merece ídolo", agregó sobre Romagnoli.

Lombardi, de 59 años, tuvo que ser internado en el Sanatorio de la Trinidad para ser asistido con oxígeno por una neumonía bilateral. “Estoy acá hace dos días, tengo mucha tos, eso es lo más complicado. Estoy con oxígeno y me están atendiendo muy bien”, contó desde su habitación al canal TN, al que se incorporó recientemente como columnista de sus programas de deportes.

Según dijo al aire el fin de semana, se enteró de su contagio la semana pasada. “El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo; salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos”, lamentó.