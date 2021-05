DOMINGO 30

CINE

Festival de Cine de Derechos Humanos Hasta el 2 de junio se presentará de forma gratuita y online el 19° Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH). La Competencia Oficial de Largometrajes Internacionales presenta películas como 200 meters, de Ameen Nayfeh, que presenta la historia de una familia separada por 200 metros, que es la distancia que hay entre dos localidades palestinas partidas por el muro de separación israelí; y Josep, película animada que formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes el año pasado, situada en febrero de 1939, narra cómo el gobierno francés, abrumado por la oleada de republicanos que huyen de la dictadura de Franco, opta por confinar a los españoles en campos de concentración, en donde el dibujante Josep Bartoli lucha contra el régimen de Franco.

Las películas de la programación estarán disponibles hasta el 2 de junio en http://www.imd-stream.org

El ritual del alcaucil En las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de dos cementerios. Entre vírgenes y ofrendas paganas, los ancianos recitan memorias y olvidan fantasmas. Niñas y niños inventan su infancia con tumbas y hamacas. El olvido es un territorio donde se deslizan estas criaturas, que sienten pasar el tiempo, aunque ya no son parte de él. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos, hay silencio donde debería haber voces y lo cotidiano se convierte en ritual. La película de Ximena González se presenta en calidad de pre-estreno en el marco del 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos - FICDH. Estará disponible online y gratis hasta el 2 de junio.

Disponible en http://www.imd-stream.org

El capital humano “Este filme de Paolo Virzì, en otras manos, habría sido apenas una obra “de denuncia” y aire teatral. Sin embargo, es una verdadera película, una parte del cine, y aunque relativamente reciente, ya se ha convertido en un clásico que tuvo una reciente remake estadounidense. Aquí hay una familia rica, feliz en su posición, con conflictos a veces demasiado tensos, cuya vida se ve trastocada por un accidente y su investigación. Pero más allá del comentario respecto de la lucha de clases que funciona como trasfondo de la historia, lo que conquista al espectador es el intento por comprender los motivos de cada personaje. Es en ese lugar donde Virzì se detiene lo suficiente como para que los lugares comunes basculen y dejen de convertirse en rincones seguros y perezosos para la declamación”. La película podrá verse online en el marco del ciclo “Al cinema!” del Museo Nacional de Bellas Artes.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/paginas/nueva-edicion-de-al-cinema-edicion-bellas-artes-rosario/

ETCÉTERA

La fotografía en los Museos La publicación brinda acceso a la colección fotográfica de los museos nacionales que tienen este tipo de patrimonio. En una primera etapa la investigación incluyó los acervos fotográficos de doce de los veintiséis museos nacionales, que abarcan alrededor de 50 mil fotografías. Ya está en marcha el relevamiento de los museos que serán parte del segundo tomo. Muchos de estos museos albergan imágenes producidas por autores que forman parte de la historia de la fotografía argentina y también ejemplares de antiguos procesos como los daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos o copias a la albúmina, los cuales dan cuenta de la evolución técnica del medio desde sus inicios.El libro estará disponible en las bibliotecas y archivos de todos los museos nacionales y otras bibliotecas públicas del país. La versión digital se puede consultar en la cuenta de Issuu.com del Ministerio.

Disponible en https://www.cultura.gob.ar/

LUNES 31

CINE

El universo de Clarita Clarita tiene doce años y vive en Rosario junto a sus padres y hermanas. Lo que más le interesa en el mundo es la astronomía, pasión que descubrió gracias al "Proyecto Miradas", un taller experimental y lúdico para niños, dictado por Sofía y Yayo. ¿De qué están hechos los meteoritos? ¿Cómo se crearon las estrellas? ¿De dónde salió el primer pájaro? La curiosidad de esta niña la lleva lejos: un viaje de aprendizaje por diversos sitios astronómicos de Argentina. Las respuestas llegan de los especialistas y científicos, pero también de la sabiduría de los pueblos originarios y de los secretos que esconde la naturaleza.

Disponible en http://cine.ar/

ARTE

Jorge Meijide Médico, humorista, dibujante, guionista y artista plástico, Meiji presenta dibujos, litografías y serigrafía. Se formó en los talleres de la Asociación Estímulo de Bellas Artes. Colaboró y colabora con numerosas revistas y diarios del país y del extranjero. Una de sus historietas más leídas es La clínica del Dr. Cureta, llevada al cine en 1986. Participó como artista plástico en numerosas muestras nacionales y extranjeras, exposiciones individuales, colectivas y salones en el país y en el extranjero. Además trabajó para la revista Tía Vicenta, Eroticón, El Péndulo, Rock Superstar, El Gráfico, Mente Ágil, Billiken, Uno Mismo, Palante (Cuba), Cronopios (España) y para los diarios La Voz, Tiempo Argentino, el suplemento infantil de La Nación y La República (Uruguay). La exhibición estará disponible durante los meses de mayo y junio.

En Menéndez Libros, Paraguay 431.

ETCÉTERA

Los Años Luz El sello discográfico presenta “Los Años Luz Podcast”. Fundado en 1999 por Nani Monner Sans y Javier Tenenbaum, Los Años Luz discos fue bautizado con ese nombre en honor a un film de Alain Tanner de 1981. Para celebrar estas dos décadas de historia musical, el periodista y melómano Humphrey Inzillo, editor de la revista Brando y miembro fundador de REDPEM (Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica), presenta la primera temporada del podcas que cuenta la historia por detrás de seis discos emblemáticos del catálogo: Echale semilla, de Axel Krygier; The Nada, de Kevin Johansen; Azules turquesas, de Lisandro Aristimuño; Soy pecadora, de Ana Prada; Somos libres, de Martín Buscaglia; e Inéditas, de Diane Denoir y Eduardo Mateo. Cada uno de los episodios repasa la historia del álbum en la voz de sus protagonistas.

Disponible en https://podcasts.google.com/ y https://open.spotify.com/show/7lUWeqdlHCkHNoKxqMKnyl

En tiempo irreal En el contexto del cierre temporario del edificio de Fundación Andreani por la situación sanitaria, se presenta un ciclo de clases abiertas de filosofía que aborda la obra de pensadores contemporáneos. Para la primera edición, cuatro docentes de universidades nacionales compartirán sus miradas acerca de cuatro filósofos contemporáneos. Las clases se irán subiendo al canal de YouTube de Fundación Andreani: Donna Haraway por Danila Suárez Tomé, Roberto Esposito por Edgardo Castro, Giorgio Agamben por Flavia Costa, y Peter Sloterdijk por Margarita Martínez. Las clases están planteadas como una primera aproximación, con un lenguaje claro y accesible para quienes no están familiarizados con los autores. Dan un pantallazo de algunos conceptos clave de sus obras y sirven a la vez de puerta de entrada e invitación a profundizar.

En https://www.youtube.com/channel/UCfgYteZS1iVCaAa7hSoSK1w

MARTES 1°

CINE

Los Mitchell contra las máquinas Dirigida por el debutante Mike Rianda, guionista de Gravity Falls, la película animada es la historia de una familia disfuncional que le presenta batalla a una dictadura de robots liderada por un teléfono inteligente. La película habla de la dependencia de la tecnología y del quiebre generacional entre padres e hijos. “Es una película conservadora (usado el adjetivo como descripción y casi como elogio): un canto a la potencia de la familia tipo y, sobre todo, una película de reconciliación. Reconciliación de una hija con su padre, reconciliación entre estéticas visuales contrapuestas y entre usos de la tecnología más avanzada con las habilidades humanas más arcaicas” (Federico Reggiani).

Disponible en www.netflix.com/ar



ETCÉTERA

Gráfica-grafía El Centro de Arte Sonoro presenta una colección de siete publicaciones digitales producidas en el marco de la exposición Emergencia y nostalgia, gráficas y grafías en la experimentación sonora. Se trata de un conjunto de ensayos, partituras gráficas, fanzines y obras visuales producidas especialmente por encargo del CASo por el sello Amor Loco, Alan Courtis, Agustín Domínguez, Gabriela Areal, Micaela Pérez, Pat Pietrafesa y Tomás Spicolli. Estas piezas expanden las problemáticas de la exposición, indagando en las múltiples exploraciones gráficas de las escenas de la música y el arte sonoro en Argentina: desde el punk y la composición electroacústica hasta el experimentalismo sonoro, el do it yourself y el reduccionismo.

Disponible en https://centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

Pizarnik 85 años En el 85 aniversario del nacimiento de la gran poeta argentina Alejandra Pizarnik, el Centro Cultural Kirchner actualiza la lectura de su obra con una selección de sus poemas, acompañados por palabras de Mónica Sifrim y fotografías de Sara Facio. “Su figura es una de las más potentes del imaginario literario del país. Sus poemas se erigieron como una de las manifestaciones líricas más originales y profundas de nuestra literatura. Alejandra Pizarnik publicó su primer libro en 1955, con la ayuda financiera de sus padres, hasta convertirse tal vez en la poeta más leída. Tan potente como inasible, Pizarnik, así, por el apellido como Rimbaud: dueña de una disidencia intuitiva y autora de la obra más emocionante de nuestra lengua”.

Disponible en https://cck.gob.ar/pizarnik-85-anos/11863/

Premio Kenneth Kemble La Subsecretaría General de Cultura de San Isidro presenta una nueva edición del Premio Artes Visuales Kenneth Kemble. Del 3 mayo al 27 de junio estará abierta la convocatoria para proyectos en desarrollo, con importantes premios en efectivo y tutorías profesionales a los ganadores. El certamen está dirigido a un amplísimo abanico de abordajes, procedimientos y disciplinas. En su cuarta edición, el certamen, que homenajea al destacado artista que vivió en Martínez y renovó el lenguaje artístico de nuestro país en los años 50, abarca un amplio espectro de disciplinas, como intervenciones, pintura, fotografía, gráfica/grabado, dibujo, video, producciones digitales, nuevas tecnologías y escultura, performances y muchas otras. El jurado estará formado este año por la licenciada en Historia del Arte, investigadora, curadora independiente y directora del Museo Municipal Eduardo Sívori Teresa Riccardi, y los artistas visuales Miguel Harte y Rosalba Mirabella.

Más información en http://cultura.sanisidro.gob.ar/

MIÉRCOLES 2

CINE

Halston Protagonizada por Ewan McGregor, la miniserie producida por Netflix reconstruye la vida y obra del legendario diseñador de moda norteamericano que marcó el estilo de toda una generación entre finales de los años 60 y comienzos de los 80. Basada en la novela Simply Halston de Steven Gaines y creada por Sharr Whitte y producida por Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), retrata la vida excesiva y glamorosa del diseñador, y los trabajos que lo convirtieron en un ícono. Halston se volvió famoso cuando Jackie Kennedy lució un sombrero diseñado por él durante la primera ceremonia presidencial de su marido. Liza Minnelli, Elizabeth Taylor y Bianca Jagger eran clientas suyas. La serie retrata su éxito, y también su personalidad egocéntrica, frágil y adictiva.

Disponible en https://www.netflix.com/ar/

ARTE

La fábrica de la exposición El Museo de Arte Moderno presenta La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición a través de las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega está dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos! y puede verse en el canal de YouTube del museo. Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán el sistema de trabajo que se pone en funcionamiento ante la realización de cada exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

Disponible en https://museomoderno.org/

Esta es mi casa Se encuentra disponible para consulta online o descarga el catálogo digital de la exposición de Clorindo Testa Esta es mi casa, presentada entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en el Museo Nacional de Bellas Artes. La exhibición, que contó con la curaduría de María José Herrera y Mariana Marchesi, se presentó a cinco años de su fallecimiento y estuvo dedicada a repasar las diversas facetas del artista y arquitecto. Reunió más de treinta obras que recuperan su papel como pintor, escultor y artista conceptual. Organizada en cuatro núcleos que llegan hasta 2013, la muestra comienza en 1968, cuando el creador de la Biblioteca Nacional y el ex Banco de Londres presenta su obra Apuntalamiento para un museo, que consistía en un andamio colocado en el interior de un museo público.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/

ETCÉTERA

Ey, patria mía Es un podcast del Centro Cultural Kirchner que nace en 2020, con contenidos y presentación del historiador Javier Trímboli. Un ejercicio de pensamiento colectivo para intercambiar, cuestionar y reflexionar sobre la patria y sus devenires.En su primera temporada, tomando el Año del General Manuel Belgrano como punto de partida para abrir interrogantes, participaron referentes como Marlene Wayar, Hebe de Bonafini, Moira Millán, Marta Dilllon, Rafael Spregelburd, Deolinda Carrizo y Adrián Caetano, entre otros/as. La nueva edición de Ey, patria mía continúa indagando sobre aquello que nos une, pensando, ampliando y resignificando fronteras. En este episodio, el escritor y editor mexicano Yuri Herrera se refiere al lugar que se le otorga a Latinoamérica en la geopolítica mundial.

Disponible en https://cck.gob.ar/ey-patria-mia-yuri-herrera/12105/

JUEVES 3

CINE

Todos mienten Un grupo de chicos y chicas de veintipico se instala en una casaquinta que parece completamente aislada de la civilización. Una de ellas escribe una novela mientras los otros intentan convertirse en una banda que prepara un robo; algunos se enamoran, o parecen, o creen, o dicen enamorarse. Pero esas dos, tres, diez líneas narrativas se desdoblan a partir de lo que los personajes esconden o simplemente desconocen, y es así que la escritura de la novela y la formación de la banda se conectan, y que el pasado de dos de ellos los une al de la casa y al de quienes quizás sean los dos enemigos acérrimos de la historia argentina del siglo XIX. Con Romina Paula, María Villar, Julia Martínez Rubio. La película de Matías Piñeiro estará disponible a partir de hoy durante siete días.

A las 19, disponible en https://complejoteatral.gob.ar/

Expansivas Dos hermanas, diferentes pero unidas por un pasado de dolores, se reencuentran por razones de fuerza mayor y deciden vengar la muerte de su madre, ocurrida muchos años atrás. En la ópera prima en solitario del director y guionista Ramiro García Bogliano (Sudor frío, Penumbra) Martina Juncadella y la cantante Sara Hebe interpretan a dos mujeres dispuestas a seguir de cerca los pasos de un padre ausente, como si fueran dos auténticas detectives. Más tarde, será la hora de tomar las armas, momento en el cual la película adhiere a los conceptos del cine de acción.

Disponible en https://play.cine.ar/

ARTE

Una obra un artista Se trata de un espacio urbano de exhibición de arte que por su modalidad de visibilidad desde la calle está disponible las 24 horas del día. “Una obra un artista” invita a sacar la obra a la vereda insertándola en lo cotidiano. En esta oportunidad el proyecto presenta Entre los restos, una instalación y performance de Ariela Naftal. “La obra es coronada con tres actos en donde la artista se hace presente. Ella pone la mesa y el cuerpo, sostendrá el acto amatorio de seleccionar un objeto preciado para iniciar el rito de vestidura blanca. Con aguja e hilo iremos viendo como se demarcarán sus límites, cómo se ciñe el material acunando y devorando toda su identidad. Los objetos como los cuerpos albergan cicatrices/huellas. Naftal ha encontrado en el procedimiento insistente de cubrir y coser una posibilidad de restitución porque al parecer, nadie renuncia a lo que ama con facilidad”. (Florencia Nieto) Del 3 al 23 de junio.

En Sánchez de Bustamante 599 (bis). Más información en https://unaobraunartista.com

ETCÉTERA

Sonido cultura El Ministerio de Cultura presenta un nuevo ciclo de podcast de carácter federal que busca acercar propuestas artísticas y culturales. Literatura, cine, folclore, música clásica y filosofía son algunos de los muchos géneros y temáticas que forman parte de Sonido Cultura con el propósito de expandirse hacia todos los campos de la cultura contemporánea. Juan Quinterio, Luciana Jury, Dolores Solá, Hernán Lucero, Julia Rosemberg, Javier Trimboli, María Pía López, Fabián Casas, Marina Mariasch, Martín Peña, Roger Kosa, Fiorella Sargenti Clara de la Rosa, Juan Roleri y Alejandro Kaufman le ponen voz, reflexión, análisis y debates. Todos los contenidos están disponibles para su libre reproducción y pueden escucharse de manera on line.

Disponible en https://compartir.cultura.gob.ar/

VIERNES 4

TEATRO

El espacio de ensayo Con un acercamiento al trabajo de la actriz, directora, dramaturga y docente Andrea Garrote se inaugura la segunda temporada de un ciclo de entrevistas iniciado en 2020, en el que artistas de las artes escénicas cuentan qué es el espacio de ensayo y abren sus procesos artísticos mientras reflexionan sobre su propia práctica. La intención detrás de esta propuesta realizada por el Centro Cultural Kirchner es la de conformar un archivo de las artes escénicas local en el que se dé cuenta de distintos procesos de trabajo, creación y ensayo. Ese tiempo compartido que lleva a descubrir una obra y su materialidad, mientras construye alianzas y modos de estar en el mundo. Además de esta nueva temporada, la primera aun se puede ver online, con entrevistas a Mariana Chaud, Federico León o Gustavo Tarrío.

Disponible en https://cck.gob.ar/el-espacio-de-ensayo/

Las mujeres del General Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes: cada una de ellas permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos, haciéndolo más procer y humano. Una obra de Rafael Colomino, dirigida por Eduardo Lamoglia, que se presenta online en una grabación realizada en el teatro El Tinglado, donde se estuvo representando y donde regresará apenas sea posible. Escenografía y vestuario de Sabrina López Hovhannessian, musicalización de Carlos Bendayan y Flavia Vitale y asistencia de dirección de Adriana Yasky. Con Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires y Mercedes Villalba.

Entradas: $500. A las 20, disponible en http://www.alternativateatral.com/obra74104-las-mujeres-del-general

CINE

Una casa sin cortinas Tras participar de la Competencia Argentina en el 22 BAFICI donde obtuvo el Premio Flow, llega a dicha plataforma Una casa sin cortinas, documental de Julián Troksberg que indaga en la figura de Isabel Perón, una desconocida bailarina que se transformó en la primera presidenta mujer de América, y cuya historia, sin embargo, permanece en el olvido. María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, logró lo que no pudo Evita: transformarse en la primera presidenta mujer de América. Sin embargo, esta desconocida bailarina que se casó con Juan Domingo Perón, integró la fórmula más votada de la democracia argentina, soportó la cárcel y el exilio, fue olvidada y borroneada de la memoria popular.

Disponible en https://web.flow.com.ar/

ETCÉTERA

Festivar 2021 Un festival que reúne proyectos culturales con impacto social. Nace con el objetivo de visibilizar el trabajo de proyectos culturales y artísticos que contribuyen a la transformación social. Además de generar un espacio de discusión, formación y creación. Todas las actividades son gratuitas, con previa inscripción a través de la página web del festival, y quedan disponibles en el canal de Youtube del mismo después de 24hs de su realización. El público puede participar de las actividades por zoom o pueden acompañarlas en directo por el canal de Youtube o de Facebook. El encuentro está compuesto por entrevistas, intervenciones artísticas, talleres, clínicas y jornadas de debate que serán guiados por diversos ejes temáticos como: Género y diversidades; Políticas públicas y desarrollo cultural comunitario; Arte y Salud; Gestión de proyectos culturales con impacto social.

Más información en https://festivar.org/

SÁBADO 5

TEATRO

Hipólita pondera la conquista Luego de una catástrofe climática, los últimos poblados de la Patagonia se organizan según una burocracia absurda para sobrevivir. Hipólita, representante de La Represa, se presenta ante la frontera de Cutral Có para negociar. Un aduanero y un guardia le prohíben el paso y, por su prontuario, deciden esperar a Andrómeda, la autoridad. Mientras aguardan, quiebran la fachada reglamentaria e Hipólita revela el verdadero motivo por el cuál ha regresado. Finalmente, Hipólita se enfrenta a Andrómeda. Una obra de Eric Baremboin realizada con María Onetto, Javier Drolas, Delfina Dotti y Marina Otero para el ciclo Nuestro Teatro del Cervantes.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

CINE

Punto de no retorno ¿Qué nos sorprende de este nuevo presente en medio de una pandemia? Los animales que corren por calles de metrópolis, ¿deberían sorprendernos? ¿Los ríos que se vuelven limpios sin la intervención del hombre nos parecen algo extraño? El biólogo y ambientalista Sergio Federovisky (actual viceministro de ambiente de la Nación) introduce los distintos problemas que se generan (y que se generarán) en nuestro país y el mundo producto del calentamiento global, y que se pusieron de relevancia durante la pandemia producida por la COVID-19, tratando de mostrar de qué manera las sociedades, principalmente la de nuestro país, modifican sus vidas por las alteraciones climáticas y ambientales. Un documental de Sergio Federovisky, Nicolás Capelli y Diego Corsini. Se estrena hoy.

A las 20, disponible en https://pdnr.fundacionambienteymedio.org/

Narcisa Narcisa Hirsch elaboró una obra en Argentina que, desde fines de los sesenta, tiene una amplitud estética, conceptual y cinemática que pocos realizadores experimentales pudieron lograr. A veces tensando la relación entre lo visual y lo verbal, otras como una paisajista alucinada de pura iconicidad, y otras veces desde una concepción musical de la imagen, en la que el ojo sin límite de Hirsch busca ese aleph borgeano que una de sus últimas obras evoca desde el título, ese punto de “intolerable fulgor” donde confluyen el universo real y el imaginado, es decir, la vigilia y el sueño. Una película de Daniela Muttis.



Entrada: $160. Disponible en www.puentesdecine.com

ETCÉTERA

Tanto lo anhelé El Centro Cultural Kirchner y el Archivo de la Memoria Trans (AMT) presentan Tanto lo anhelé, obra audiovisual consistente en cuatro piezas originales curadas por integrantes del AMT que ponen en valor el trabajo trans y travesti en el marco del mes del trabajo. Los cuatro cortometrajes documentales exhiben y ponen en circulación experiencias laborales y testimonios de vida de varias compañeras trans con el emblemático Hotel Gondolín como escenario. Incluye relatos de Solange Fabian, Lourdes Figueroa, Viviana Borges, Marisa Acevedo, Tamara Gómez y Yoselin Angelica Morales. El Hotel Gondolín, situado en el barrio porteño de Villa Crespo, es hogar y refugio de personas travestis y trans desde hace más de treinta años, que no solamente es vivienda sino también espacio de trabajo.

Disponible en https://cck.gob.ar/tanto-lo-anhele/12067/