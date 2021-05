A pocos días de iniciarse las elecciones de renovación de autoridades para el claustro de profesores de la Facultad de Psicología de la UBA, los profesores y las profesoras que integran una lista opositora Alternativa Democrática denunciaron que la Junta Electoral de la facultad decidió de forma "unilateral" impugnar la nueva lista. Así, sólo podrá postularse la lista Protagonismo Universitario, que corresponde a la mayoría de radicales y aliados que gobierna la unidad académica.

Los días 2 y 3 de junio vota el claustro de profesores en Psicología. El jueves 27 era el último día para oficializar las listas que se iban a presentar en las elecciones. Alternativa Democrática era la nueva lista opositora que se iba a presentar tras 20 años de haber lista única. La nueva lista es liderada por Alicia Stolkiner, titular de la cátedra de Salud Pública de la UBA, y compuesta por un grupo de profesores y profesoras pertenecientes a diferentes cátedras, a distintas carreras y a varias generaciones tales como los ex decanos de Psicología Hugo Vezzetti y Raúl Courel, entre otros profesores eméritos y consultos.

Sin embargo, la Junta Electoral, compuesta por el decano Jorge Biglieri y los representantes designados por la mayoría de profesores, la mayoría de graduados (Convergencia Académica) y la mayoría de estudiantes (EDI), decidió no oficializar a la lista opositora con el argumento de que no reunían los requisitos establecidos por el reglamento electoral.

"Solo se pudo oficializar una de las dos que se presentaron, porque la otra no cumplía con los requisitos mínimos del Estatuto en lo referente a la cantidad de profesores titulares regulares que deben integrarla. Del total de ocho que debería tener, solo había cuatro y los otros cuatro eran profesores consultos, que no son regulares, ni tienen cátedras a cargo, así como tampoco figuran en el padrón y, por ende, no pueden votar", señalaron fuentes de la facultad a Página/12.

Los profesores y profesoras que integran Alternativa Democrática repudiaron la decisión y la calificaron de "gravísima" por "poner en juego la vida democrática en la facultad". "Según esta interpretación restrictiva y amañada (que sólo se basa en el Estatuto de 1960 y olvida el Reglamento de 2019), los únicos profesores titulares son los regulares. Eso podía ser cierto en 1960, pero ya hace décadas que existen los titulares consultos", señalaron. "Entre 1990 y 2002, siempre hubo listas opositoras que obtuvieron una minoría. A partir de 2002, ya no hubo presentación de listas alternativas a la oficial y, por consiguiente, no hubo representación por minoría. Esta falta de presentación de listas opositoras en las cuatro últimas elecciones es perfectamente coherente con una política de concursos discrecional y selectiva, que ha dejado a más del 76 por ciento de las cátedras a cargo de asociados, adjuntos o profesores interinos, y sólo al 24 por ciento a cargo de titulares regulares", señaló Alejandro Dagfal, uno de los integrantes de Alternativa Democrática.

"En este contexto, exigirnos que llevemos en nuestra lista a 8 profesores titulares no sólo es una forma de proscribirnos sino que también es un modo de preservar ese sistema perverso que condena a los profesores opositores a la extinción", añadió.