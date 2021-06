La palabra del entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni no escatimó respuestas este miércoles, ni a la hora de entregar la formación confirmada para enfrentar a Chile ni al momento de referirse al cambio de sede de la Copa América, que pasará a jugarse en Brasil en un hecho que el DT analizó críticamente. El conductor del conjunto capitaneado por Lionel Messi señaló que el nuevo país anfitrión "no es el lugar ideal" como para realizar el certamen, a la vez que aseguró que "es una situación alarmante y preocupante" que los seleccionados compitan allí.

"Hace rato que se venía hablando del problema que estábamos teniendo como país para poder albergar la Copa América y el esfuerzo que se estaba haciendo para que se pueda jugar en Argentina. Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, lo cual es lógico, y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho", sentenció Scaloni, con contundencia.

"Seguramente (Brasil) esté igual o en peores condiciones que nosotros -agregó-. Desde ese punto de vista se hace difícil asimilar la decisión, pero eso no quita que nosotros tenemos que ir. Vamos a jugar, vamos a intentar que la Copa sea lo mejor posible, pero hay muchas incógnitas. No sabemos dónde vamos a estar. Nos cambió la perspectiva porque íbamos a estar en el predio concentrados tomando todos los recaudos y ahora nos encontramos ante esta nueva situación que no deja de ser alarmante y preocupante porque no es el lugar ideal".

El seleccionador también fue consultado sobre los vacunados de su plantel de 34 futbolistas (a los convocados inicialmente, se sumó este martes el llamado preliminar a Fausto Vera, volante de Argentinos Juniors). "Hay cinco o seis jugadores que ya están vacunados -precisó el DT-, pero el resto de la delegación no".