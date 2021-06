En el número de cuit/cuil el prefijo 20 se asigna para varones, el 27 para mujeres y 23 y 24 para ambxs (en caso de que ya existan números idénticos). ¿Por qué es discriminatorio? Porque la regla se aplica sin importar que se haya hecho un cambio registral según la Ley de Identidad de Género o que mediante trámite judicial se consiga una documentación no binaria. Hace unos días la Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) alinearon sus reglas para seguir la resolución 286/2021 del Ministerio de Trabajo, que a fines de mayo estableció que ahora el prefijo “se asignará de forma aleatoria, siendo de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género”.



El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó a SOY que “la forma en la que se cambiará es la misma que existe con la Ley de Identidad de Género: se solicitará en Renaper con el cambio de los datos del DNI”. Los prefijos aleatorios tendrán que implementarse en un plazo máximo de 180 días y ya se están poniendo en marcha los sistemas informáticos para lograrlo. En los casos nuevos, se le brindará a toda la población un prefijo random, y para quienes ya tenían un número, podrán cambiarlo con un trámite administrativo, no judicial.

Si bien la resolución fue del Ministerio de Trabajo, se pensó de manera transversal junto a los ministerios de de Mujeres, Género y Diversidad; Interior; Salud; Renaper; AFIP y ANSES. “La idea venía circulando desde el inicio de esta gestión, así que fue un trabajo conjunto”, dice Moroni, que no ve a este cambio como algo aislado sino como un eslabón más: “Estamos trabajando en un programa de orientación laboral para aquellas personas que se encuentran inscriptas en el registro del MMGyD, dado que una gran parte no han tenido nunca un empleo formal y esto termina siendo una barrera de acceso”. Junto con la resolución se creó una comisión de trabajo, que buscará agilizar la trazabilidad del no binarismo en todos los ministerios y organismos intervinientes.

Otra de las acciones desde la cartera de Trabajo para incluir personas LGBT+ son los programas de incentivo al empleo. “Por ejemplo, reducción de contribuciones patronales para las provincias del norte grande, un incentivo adicional para la contratación de mujeres, travestis, transexuales o transgénero”, dijo el Ministro. “Vamos a continuar con este tipo de políticas en todos los programas que saquemos a futuro. El Ministerio cuenta con áreas específicas que, pese a que habían sido olvidadas en la gestión anterior, tienen una larga trayectoria en el tema”.

Los considerandos para decirle adiós al binarismo en el cuit/cuil están fundamentados en los principios de Yogyakarta, la Corte Interamericana de DDHH, el Pacto San José de Costa Rica y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, entre otros. La resolución es un paso más para allanar el camino y que algún día el binomio de los DNI se ponga en debate, pensando cuál es su función real sin quitar la posibilidad de políticas que reduzcan las violencias estructurales de género.