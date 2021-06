Los dirigentes de Newell's Old Boys ultiman los detalles de la rescisión del contrato del entrenador Germán Burgos, con el que discuten los términos del fin del vínculo que concluirá el 31 de diciembre de este año.



"La idea es terminar el contrato con Burgos y después avanzar en la contratación del manager, un lugar en el que (el ex jugador y ex entrenador rojinegro) Lucas Bernardi aparece como el principal candidato", informó a Télam una fuente del club del Parque Independencia.



En este sentido, una vez que los dirigentes rojinegros acuerden la rescisión del contrato del "Mono" Burgos y la llegada del director deportivo, se abocarán con este último a la elección del director técnico del plantel profesional, que en breve retornará al trabajo en el Complejo Deportivo Jorge Griffa.



Los jugadores de Newell's Old Boys volverán de las vacaciones este viernes, día en el que se someterán a una serie de análisis y evaluaciones médicas, motivo por el cual recién comenzarán a entrenarse el lunes, en el predio de Bella Vista, donde harán el trabajo de pretemporada.