El encarecimiento del precio de los alimentos se convirtió en un grave problema político para el gobierno. Lo que debió haber sido una buena noticia para la economía nacional, la suba de los precios de sus productos exportables, se transformó en un conflicto y fuente de ampliación de desigualdades. Las respuestas que se buscan por vía de los acuerdos con las principales corporaciones económicas no han dado, hasta ahora, con la solución. Por el contrario, los representantes del capital más concentrado han mostrado señales de endurecimiento de posiciones respecto del gobierno.

La Mesa de Enlace respondió con un lockout al intento de frenar el aumento de los precios de la carne. La Coordinadora de la Industria Procesadora de Alimentos, Copal, que agrupa a las mayores corporaciones del sector, colocó (con la anuencia de Techint) a su presidente y principal lobbista de los grupos más concentrados, Daniel Funes de Rioja, al frente de la UIA, desplazando a los sectores más dialoguistas y cercanos a los intereses de las economías regionales.

En ese escenario, irrumpe la flamante Mesa Agroalimentaria Argentina, con la intención explícita de disputar el modelo de producción de alimentos, y poniendo el eje de sus objetivos en "construir un modelo agrario que garantice la soberanía alimentaria", buscando llegar a la población con un "abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos".

“Pretendemos transformar el modelo agroalimentario argentino porque no aceptamos el hambre de ningún compatriota. No queremos más una Argentina con hambre, no queremos más productores sin tierra, cooperativas que se funden. Queremos un país de pie y con soberanía alimentaria”, afirmó Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.



Miriam Samudio, productora hortícola de Misiones, participó de la gran asamblea constitutiva de la Mesa Agroalimentaria, haciendo un llamado a los gobiernos, "Sigan acompañándonos para que en nuestro país no siga habiendo hambre. Esto nos duele mucho. Por eso nos organizamos y producimos alimentos sanos”.

Desde Córdoba, Silvio Antinori, presidente de Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Ltda. expresó que "esta Mesa no está en contra de la exportación pero está preocupada por el mercado interno y el trabajo en el interior. El cooperativismo y el asociativismo debe ser el modelo a seguir”.

Juan Manuel Rossi, el presidente de Fecofe, aportó este dato. "Argentina tiene hoy el 92% de la población en grandes ciudades y solo un 8% en el campo, tenemos un país esperando ser producido. Nos hacen falta más actores, más productores más pymes, más cooperativas. Eso se hace con un Estado presente y con las organizaciones pensando la política”.