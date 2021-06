Este domingo a las 22, la TV Pública transmitirá para todo el país Domingo filosófico, la charla que Darío Sztajnszrajber dio en el marco de los Atardeceres en Tecnópolis - Reencuentros Cuidados, organizados por el Ministerio de Cultura de la Nación. Del 6 de enero al 7 de marzo de 2021, más de 40 mil personas pudieron disfrutar de 1.000 actividades culturales gratuitas para todas las edades, con los protocolos sanitarios vigentes. En el último encuentro del Ciclo Tec Conversa, el autor de Filosofía a martillazos propuso sublimar las angustias existenciales tan características de los domingos por la tarde con una serie de reflexiones filosóficas. Sztajnszrajber establece una suerte de analogía entre las tardes dominicales y la disciplina filosófica, ya que en ambos casos se produce cierta angustia ante aquellas preguntas que no tienen respuesta. “Los domingos son los días de no hacer nada y en la nada es donde la filosofía pica”, sentencia el filósofo, y a partir de allí problematiza la angustia no sólo como búsqueda de sentido en la que resurge la conciencia de finitud y ciertos pensamientos negativos, sino también como espacio de autenticidad y desenajenación de la cotidianeidad. Una invitación para resignificar el sentimiento de angustia en un acto emancipatorio.