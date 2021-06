* Warner Channel emitirá el primer capítulo de la quinta temporada de Rick and Morty el próximo domingo a la medianoche. Justo en el día Mundial que celebra a la dupla viajera. Terminada la emisión, se podrá ver dos piezas inéditas para la pantalla local: “Paul Robertson Short” y “Samurai and Shogun Part 1”. Dense por notificados y ¡wubba lubba dub dub!



* El próximo 8 de julio, HBO Max estrenará la nueva versión de Gossip Girl. Drama adolescente, chismes, bullying, descontrol y una bloggera contando los secretos de un suntuoso colegio neoyorquino. Un poco antes, el 18 de junio, llegará la cuarta temporada de Elite a Netflix, la comadre ibérica de la entrega creada por Stephanie Savage.

* ¿Guerra de streaming o Star Wars? La compañía Lionsgate, dueña de Starzplay, quiere que Disney renombre su plataforma de streaming a ser lanzada en agosto ¿Las razones? Las similitudes entre el nombre de su servicio en funcionamiento con el inédito Star+. El conflicto se da exclusivamente en Latinoamérica donde ambas marcas competirían por el mercado. Desde Disney aún no se han pronunciado al respecto.





El personaje

Nathan Katowski de This Is Us (Gerald McRaney). “Doctor K.” para los Pearson. El obstetra que trajo al mundo a los Big Three y, por sobre todo, quien aconsejó a Jack en los primeros años de su paternidad. Dueño de la palabra justa, aspecto de abuelo querible y una mirada melancólica siempre a punto de estallar en lágrimas. “No hay limón tan agrio que no te permita hacer algo parecido a una limonada”, dijo y conquistó.