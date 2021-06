Para descifrar la interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe de cara a las elecciones de setiembre, hay que hacerse de un mapa. Por el momento el macrismo aliado al radicalismo tiene cuatro sectores definidos con sus precandidaturas a senador nacional: José Corral, Maximiliano Pullaro, Federico Angelini y la periodista Carolina Lozada que es la reciente incorporación. El primer candidato a diputado nacional de Corral será Roy López Molina y el de Carina Lozada, Mario Barletta. Angelini y Pullaro aseguran tener “un tapado o una tapada” para esos puestos, pero en realidad se negocia para reducir la interna a no más de dos o por lo menos tres sectores. Con Lozada y Barletta se anota para repetir en el Concejo de Rosario, Anita Martínez. Pero para el Palacio Vasallo las listas de todos los partidos políticos se multiplicarán hasta límites pocas veces vistos. “El espacio que gane dos de los tres senadores por Santa Fe quedará posicionado en el escenario nacional”, dijo el diputado Julián Galdeano a Rosario/12. “Tener el apoyo de (Mauricio) Macri, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Patricia) Bullrich sin fisuras, te sube la vara. Estamos comprometidos a construir la mejor opción posible”, opinó para este diario el diputado nacional Federico Angelini.

La fulgurante presentación como precandidata de la periodista rosarina radicada desde hace años en Buenos Aires, Carolina Lozada era un secreto a voces en Santa Fe. “Fue una posibilidad que empezaron a tejer hace meses (Martín) Lousteau y Galdeano”, confió una fuente cercana al complejo armado de Juntos por el Cambio en esta provincia.

Los macristas santafesinos saben que el radicalismo como aliado potencia el espacio pero también le arrima la ferocidad tradicional del clásico internismo ucerreísta. “Barletta con Corral no se pueden ni ver. Barletta con Pullaro tampoco. Pullaro no quiere ir debajo de Corral; con lo cual no hay posibilidades de que puedan ir todos juntos en una lista. Y el PRO cree que el radicalismo recién llegó a Juntos por el Cambio y en ese marco es difícil entender que el PRO no tenga una lista, una representación”, explicó una fuente del macrismo más antiguo en Santa Fe.

“Es una elección sumamente importante. El que gane los dos senadores en Santa Fe desnivela de alguna manera en el escenario nacional porque la nuestra es una provincia de peso y lo mismo será para Córdoba y Buenos Aires. Me da la sensación de que van a ser las elecciones con mayor voltaje y que pueden tener un resultado -si bien no inesperado- pero sí ajustado y que puede desnivelarse para cualquiera de los espacios”, aseguró Galdeano.

Y explicó que en ese sentido plantearon "desde el primer momento que los candidatos que podían existir y que ya venían y formaban parte de la estructura política de Juntos por el Cambio, tanto del radicalismo como del PRO; no hacíamos ninguna diferencia y también sostenemos que la marca siempre está por encima de nosotros”. Por eso -siguió Galdeano- “buscamos una candidatura que viniera de afuera, que nos oxigenara un poco y que nos diera otro volumen competitivo. Y ahí fue arrancamos con la postulación de Carolina Lozada para el Senado y a partir de ahí seguimos hablando con los otros sectores del espacio y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día previo al cierre de listas. Pero todo indica que habrá dos o tres espacios para disputar las internas”.

El diputado provincial del radicalismo aseguró que “siempre dije, en todos los espacios en los que me tocó participar, que no se puede hacer partidismo dentro de las coaliciones. Si las disputas dentro de los espacios son partido contra partido, después el que gana está muy contento pero luego el otro no te apoya en las generales. Por eso en este caso debe haber un equilibrio entre el radicalismo y el PRO”.

Por su lado, Angelini admitió que tienen "una enorme responsabilidad porque serán elecciones muy importantes y después, porque tener el apoyo de (Mauricio) Macri, de (Horacio) Rodríguez Larreta, de (Patricia) Bullrich, que no haya grieta en esa parte en Santa Fe; te sube la vara ante la posibilidad de construir la mejor opción”.

El diputado nacional del macrismo cree que “cuando uno ejerce el rol de oposición luego de haber gobernado siempre hay un reacomodamiento. En ese reacomodamiento hay que entender que hay nuevas opciones y ahí uno tratará de ser la mejor opción de todas. Esto está pasando tanto a nivel nacional como provincial”. Para Angelini “hoy no hay un único ordenador y eso hace que se esté pensando en internas del espacio no sólo en Santa Fe, sino también en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba. Esto hará que se aprovechen a full las PASO”.

Y también afirmó creer "que se equivocan los que piensan que un espacio tan importante como el Frente Progresista ya no existe. Sí siento que al ser una elección nacional va a tener preponderancia la coyuntura nacional y ahí el socialismo y sus aliados nunca han tenido una opción muy clara ni competitiva”, concluyó.