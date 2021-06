El futbolista argentino Luis Ezequiel Chimy Avila, que milita en el fútbol español, en el club Osasuna, se mostró con una remera que le hacía publicidad al líder de Vox, Santiago Abascal.

La remera del ex delantero de San Lorenzo decía: “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”. La actitud de Avilo rápidamente provocó un escándalo en España. Su foto, subiendo a una camioneta, con esa remera, se convirtió en viral en las redes sociales.

El jugador del Osasuna tuvo que salir a pedir disculpas, debido al fuerte rechazo de los aficionados al fútbol en ese país.

El delantero argentino dijo que no entiende de política, que no sabía quién era Abascal y que se había pueso esa remera porque le gustaba la frase “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”.

En su cuenta de Instagram señaló: "Metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas”,

Agregó: “Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas”.

Antes de llegar a España, el argentino pasó por Tiro Federal y San Lorenzo. Su buen desempeñó lo llevó al Huesca, y luego pasó al Osasuna.