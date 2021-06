El lunes comenzará la 1° Semana ArgMex del Pensamiento y la Literatura organizada por el Fondo de Cultura Económica, que se extenderá hasta el domingo 27 y será transmitida por YouTube y Facebook Live. “Todo el mundo conoce la enorme relación que existe entre ambos países; la presencia del Fondo de Cultura Económica (FCE) en Argentina y México es muy importante. En el último tiempo hubo una serie de actos protocolares en los cuales se notaba gran emoción y entusiasmo en los vínculos”, cuenta Gastón Levin, director de FCE Argentina, en diálogo con Página/12. Ese fue el origen de esta iniciativa que a partir de 2021 se realizará anualmente. Levin detalla que el principal objetivo es poner en discusión algunos temas comunes y aprovechar la red de librerías y relaciones que el sello tiene en ambos países. “La idea es estrechar lazos y ponerlos en práctica a través del formato virtual que trajo la pandemia para organizar actos, conversaciones y presentaciones a distancia, algo que un año y medio atrás a nadie se le hubiera ocurrido”.



La apertura será el lunes a las 19 y participarán Tristán Bauer (ministro de Cultura de la Nación), Carlos Tomada (embajador de Argentina en México), Armando López Trujillo (encargado de Negocios de la Embajada de México en la Argentina), Paco Ignacio Taibo II (director general de FCE) y Levin, coordinados por Ariela Peretti, directora nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de Argentina. Habrá siete noches de diálogos virtuales (siempre a las 20) que cruzarán autorxs y pensadorxs de ambos países para abordar “las disciplinas más importantes que hacen a la realidad editorial de los dos países”.

El mismo lunes tendrá lugar el encuentro titulado "La historia dibujada. Novela gráfica e historia", con la intervención de los argentinos Horacio Altuna, Daniel Divinsky y Laura Vázquez, y los chilenos Rodrigo Elgueta y Carlos Reyes (moderados por el mexicano Bernardo Fernández). De reciente aparición en la Argentina –y con probado éxito en México–, la Colección Popular reúne importantes clásicos y cuenta con una sub-colección dedicada especialmente a la novela gráfica. “Ahora están por salir dos libros como inicio de colección: Hot L.A., de Horacio Altuna, y Los escorpiones del desierto, de Hugo Pratt. Además, se publicará Los años de Allende, escrita por Carlos Reyes e ilustrada por Rodrigo Elgueta. Nuestro plan junto a México es que cada país pueda aportar sus artistas; queremos ir por los libros de Muñoz- Sampayo, de Breccia, y darles circulación en las librerías”, explica Levin.

El director del sello establece una analogía entre esta colección y lo que ocurrió en los años ’80 con la literatura infantil y juvenil. “Ahora todo el mundo entiende que el sello también edita libros infantiles y nadie lo discute, pero en aquel momento se observó con cierta sospecha que una editorial de ciencias sociales y literatura publicara esta clase de libros. En México, la Colección Popular es fantástica y heterogénea porque tiene autores nuevos de varios países y también rescata clásicos de todos los tiempos: policiales, ciencia ficción, títulos de principios del siglo XX. Nosotros queremos reinstalar esto en nuestro país”. El martes 22 las autoras argentinas Gabriela Burin e Isol junto al mexicano Francisco Hinojosa participarán de la mesa titulada "De dónde vienen los niños y las niñas. Representaciones de la maternidad y la paternidad en la literatura infantil", que será moderada por Lola Rubio (Argentina). “Por primera vez, FCE publica dos libros de producción completamente argentina. Los famosos libros de Isol, por ejemplo, son de producción mexicana. Y ahora publicamos Así es mi mamá, un libro precioso de Gabriela Burin”, detalla Levin.

Isol charlará con Gabriela Burin y Francisco Hinojosa.

El miércoles 23 habrá un espacio dedicado a pensar la divulgación científica contemporánea de la mano del matemático Pablo Ámster y el bioinformático Germán A. González (ambos de la Argentina) junto a Susana Biro, divulgadora científica mexicana en el campo de la astronomía. La charla se titula "Leer la ciencia en Latinoamérica. Divulgación de la ciencia a través de los libros" y será coordinada por Karen Rivera (México). El jueves 24, el sociólogo Daniel Feierstein (Argentina), el psicoanalista Luigi Zoja (Italia) y la filósofa Paulina Rivero Weber (México) intercambiarán reflexiones en el encuentro "Miradas sobre lo imprevisible. El impacto del virus en lo colectivo y en lo individual", moderado por el argentino Héctor Pavón.

Uno de los platos fuertes de la programación será el viernes 25: la abogada argentina Marisa Tarantino y la antropóloga mexicana Marta Lamas (coordinadas por Vanina Escales, de la Argentina) se reunirán en la mesa titulada "Alerta feminista en América Latina. Desafíos de la región para analizar el impacto de los movimientos feministas en el continente". “Marisa Tarantino es experta en cuestiones de delitos sexuales y prostitución, y tiene una tesis muy polémica. Ella pertenece al grupo de las no abolicionistas y sostiene esa posición desde la historia de la prostitución y los movimientos feministas. Es un texto maravilloso por lo accesible para aquellos que no conocen demasiado sobre el tema. Armamos esta mesa con Marta Lamas porque tiene una posición semejante y, considerando que es un tema de debate acalorado dentro del feminismo, nuestro aporte es presentar esa discusión”, detalla.

El cierre tendrá como protagonistas a dos géneros que en algún momento fueron de nicho pero, tal como señala Levin, hoy forman parte de las colecciones generales de los principales sellos y convocan a una gran cantidad de lectores en todo el mundo: la poesía y la novela negra. El sábado 26 se desarrollará el encuentro "Voces poéticas de México y Argentina", con lecturas a cargo de los argentinos Gonzalo Heredia, Cristina Banegas y Nicolás Artusi junto a los mexicanos Blanca Guerra, Damián Alcázar, Arcelia Ramírez e Itatí Cantoral, entre otros. Mientras que el domingo 27 se realizará "Novela negra. Tres escritores mano a mano", última mesa con participación de Imanol Caneyada y Paco Ignacio Taibo II (México) junto a Juan Sasturain (Argentina), coordinados por el mexicano Marco Barrera-Bassols.

Ante la consulta por su visión sobre la situación actual en la industria editorial, Levin sostiene: “Afortunadamente, la industria del libro no fue de las más dañadas por la pandemia. No me imagino cómo sería si me dedicara al rubro gastronómico u hotelero. Los libros rápidamente encontraron un camino porque hubo una autorización muy rápida del Estado para que el delivery funcionara, entonces las ventas empezaron a crecer después de los primeros días de cuarentena estricta. Por supuesto, se registran caídas con respecto al año anterior, pero a mi juicio es una caída previsible, no dramática. Además, el Estado volvió a comprar libros después de muchos años de no hacerlo, y son medidas que de alguna manera permitieron sostener nuestra actividad”. La Semana ArgMex se presenta como una invitación estimulante para pensar la realidad argentina y mexicana en clave literaria.