Lionel Messi valoró la victoria ante Ecuador y consideró que el equipo argentino cumplió uno de los objetivos que se había propuesto antes del comienzo de la Copa América con la clasificación para las semifinales. "Fue un partido muy duro, sabíamos de las dificultades de Ecuador, que es un equipo muy trabajado, con jugadores jóvenes", explicó el capitán argentino, que entregó dos asistencias y anotó un golazo de tiro libre para sellar el 3-0.

"Fue peleado hasta que encontramos el gol", analizó Messi, que estimó que el equipo no jugó todo lo que puede. "Intentamos jugar, pero a veces no se puede. El rival presiona, juega y la cancha no ayuda mucho. Hasta ahora, en todas las canchas que jugamos el piso no estaba bueno", se quejó el astro, que igualmente aseguró que ese comentario no se trataba de una excusa.

"Lo importante es que sacamos adelante un partido muy difícil. Cuando arrancó el torneo uno de los objetivos era estar entre los cuatro y por suerte ya lo conseguimos", remarcó el astro.