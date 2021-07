Tras la contundente victoria de la Selección argentina frente a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, Lionel Scaloni, DT del conjunto albiceleste, se acercó a Gustavo Alfaro, a cargo de la Selección ecuatoriana, y le dijo unas palabras al oído. Como es habitual en el mundo del fútbol, Scaloni le habló a Alfaro, tapando su boca con una mano, para que no se pudieran interpretar sus palabras.



En conferencia de prensa, Alfaro reveló el breve y amistoso comentario del DT de Argentina: “Lionel Scaloni me decía que no me engañe el resultado; me dijo: ‘Tenés unos chicos que tienen un futuro bárbaro’”.



Con goles de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lionez Messi, de tiro libre al final del partido, la Selección argentina derrotó 3 a 0 a Ecuador.

Ecuador, tras caer con Argentina, se despidió de la Copa Anmérica. El próximo partido de Argentina por semifinales será contra Colombia, el martes a las 22, en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.