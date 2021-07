La ceremonia de instalación de la Convención Constituyente en Chile fue suspendida hoy momentáneamente luego de que se registraran incidentes entre manifestantes y policías afuera de la sede, anunció la presidenta de la sesión.



"Advertida de la situación y preocupada, he decidido también invitarlos a que suspendamos esta sesión" hasta el mediodía, dijo la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares.



Minutos antes, afuera de la sede de la convención, en el centro de Santiago, policías dispararon gases lacrimógenos y lanzaron agua con carros hidrantes contra un grupo de manifestantes.



Enterados de la situación, convencionales interrumpieron la sesión y reclamaron a Valladeres que suspendiera el proceso, y algunos de ellos salieron a la calle para acercarse al lugar de los incidentes y reclamar el fin de las cargas policiales.



El acto protocolar en la antigua sede del Congreso había comenzado con unos minutos de atraso con el himno nacional, luego de que varias columnas de manifestantes y constituyentes marcharan hacia el lugar desde diferentes puntos de la ciudad.



De repente, convencionales comenzaron a gritar “no a la represión” y “libertad a los presos por luchar”, lo que provocó minutos de tensión y llevó a la suspensión de la ceremonia "hasta que el país esté tranquilo", dijo Valladares.



La policía informó por Twitter que no hubo detenidos por los incidentes, pero que un agente sufrió lesiones.



La reforma fue una de las demandas clave de la ola de protestas callejeras que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones y oneroso acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región.



En mayo pasado, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena: la primera minoría son independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.



En la sesión de hoy se debe tomar juramento a los constituyentes y elegir a las autoridades de la convención, a su presidente y vicepresidente.