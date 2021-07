La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dejó nuevas pistas de la interna partidaria que la dejó afuera de la lista de diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires al señalar que "si perdía con Larreta era un problema". Lo llamativo de la declaración de la exministra de Seguridad es que sus palabras fueron horas después de publicar un mensaje en redes sociales en el que se mostró junto al jefe de gobierno porteño. Por otra parte, abrió un nuevo frente de batalla como armadora del PRO en la interna en territorio bonaerense.

Bullrich anunció el sábado pasado que declinaba su decisión de ser candidata por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas legislativas y dejó así el camino allanado para que el primer lugar en las listas porteñas lo ocupe la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, algo que fue leído como una victoria de Larreta frente a los deseos de Bullrich y el expresidente Mauricio Macri. "Felicitaciones a Pato Bullrich por tu decisión a favor de la unidad", le festejó Vidal en un mensaje por redes sociales, que coronaba su decisión de no volver a competir en territorio bonaerense y encabezar la lista de candidatos porteños.

"Tenemos que unirnos para lograr un equilibrio en Juntos por el Cambio", confió Bullrich en una entrevista esta mañana, confirmando su decisión, y luego agregó: "Tomé esta decisión porque si perdía con Larreta era un problema", sin dar mayores explicaciones sobre qué tipo de inconvenientes podría traer perder en una enventual interna con Vidal, aunque dijo que la ex gobernadora "vuelve más contundente".

Los dichos de la exminsitra de Seguridad fueron horas después de publicar un mensaje en redes, con una foto junto a Larreta, en el que hablaba de "estar juntos para defender la República y terminar con esta decadencia que nos roba el porvenir".





La interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

Después de hacer referencia sobre la interna ya cerrada en la Ciudad, Bullrich abrió otro frente y dijo que se hará cargo de "que haya internas civilizadas dentro del partido" de Juntos por el Cambio. "En Provincia no hay nada dicho todavía. Nuestro objetivo es fortalecer al PRO. Voy a hablar con Facundo Manes para encontrar una salida", subrayó la ex ministra.

Más allá de lo que parece una interna inevitable con Facundo Manes, el PRO aún no tiene resuelta su interna en la Provincia, donde Vidal no quiso jugar, pero Larreta puso a su vicejefe de gobierno, Diego Santilli como candidato. Del otro lado de la interna está el indentendente de Vicente López, Jorge Macri, quien es respaldado por su primo Mauricio --de vacaciones en Europa-- y por la presidenta del PRO.

Esa disputada quedó planteada en la misma carta de renuncia de Bullrich, en la que resaltó que "como presidenta del PRO decidí dar un ejemplo, renunciar a una candidatura pero no a la lucha" y envió un mensaje: "Todavía están en debate las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires. El ejemplo arrastra. Nadie puede decir 'quiero la unidad, pero no me muevo'. Todos tienen que estar a disposición. El ejemplo que yo di se puede dar en la Provincia".

En esa disputa, Bullrich descartó presentar nuevas cartas al asegurar que "el Dipy no será candidato" e intentó mostrarse como la armadora nacional del PRO, como señaló en su carta del fin de semana, aunque con poca suerte por el momento. "Nuestra misión es tener nuevas voces. Queremos que Miguel del Sel sea candidato, pero no lo podemos convencer", sostuvo sobre las elecciones en Santa Fe.

La relación Bullrich - Macri

Respecto de su jefe político, Bullrich aseguró que no está enojada con Mauricio Macri, porque "hizo lo que tenía que hacer".

El ex presidente luego de reunirse con Larreta para insistir con que Bullrich fuera candidata en la Ciudad y su primo en Provincia, decidió irse a Europa a presentar su libro "Primer tiempo" y tomarse unos días de vacaciones.

Desde el viejo continente mandó un mensaje en el que tiró la toalla respecto del respaldo a sus candidatos: "No peleo lugares ni me meto en discusiones internas", dijo y Bullrich se retiró de la competencia tres días despúes.